সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার সাদরিল আমিন শ্রেষ্ঠর দৈনিক মাথাভাঙ্গা কার্যালয় পরিদর্শন

স্টাফ রিপোর্টার:দৈনিক মাথাভাঙ্গা পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও সবার নিষ্ঠাবান কাজের প্রশংসা জানাতে বুধবার (১২ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১১টায় পত্রিকার প্রধান কার্যালয় ও মাল্টিমিডিয়া বিভাগ পরিদর্শন করেন কম্পিউটার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার সাদরিল আমিন শ্রেষ্ঠ।
তিনি দৈনিক মাথাভাঙ্গার সম্পাদক ও প্রকাশক সরদার আল-আমিনের বড় ছেলে এবং বর্তমানে ঢাকায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত।
কার্যালয় পরিদর্শনের সময় দৈনিক মাথাভাঙ্গার সম্পাদক ও প্রকাশক সরদার আল-আমিন, জেনারেল ম্যানেজার আখতার সিদ্দিক পিন্টু, মাল্টিমিডিয়া চিফ শেখ রাকিবসহ বিভাগের সদস্যরা সাদরিল আমিন শ্রেষ্ঠকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।
পরিদর্শনকালে সাদরিল আমিন শ্রেষ্ঠ মাল্টিমিডিয়া বিভাগের সদস্যদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় করেন। এ সময় তিনি বিভাগের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে খোঁজখবর নেন এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়নের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেন।
তিনি বলেন, দৈনিক মাথাভাঙ্গার মাল্টিমিডিয়া বিভাগ যেন আরও বস্তুনিষ্ঠ, তথ্যবহুল ও দর্শকনন্দিত সংবাদ পরিবেশন করে পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে—এটাই আমার প্রত্যাশা।”
মাল্টিমিডিয়া চিফ শেখ রাকিবের একনিষ্ঠ পরিশ্রম ও নেতৃত্বের প্রশংসা করে তিনি আরও বলেন, রাকিব চাচ্চু যেভাবে মাল্টিমিডিয়া সেক্টরকে এগিয়ে নিয়েছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। তাঁর নেতৃত্বে এই বিভাগ আরও দূর এগিয়ে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।”
এ সময় তিনি দৈনিক মাথাভাঙ্গার সকল সাংবাদিকদের প্রতিও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, তারা দিনরাত কঠোর পরিশ্রম ও সততার সঙ্গে যেভাবে মাল্টিমিডিয়া বিভাগকে সহযোগিতা করেছেন, তা সত্যিই অনুকরণীয়। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমেই আজ মাথাভাঙ্গার অনলাইন প্ল্যাটফর্ম পাঠকদের আস্থার জায়গা তৈরি করেছে।”
দৈনিক মাথাভাঙ্গার সম্পাদক ও প্রকাশক সরদার আল-আমিন বলেন,অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের মাল্টিমিডিয়া বিভাগ পাঠকদের কাছে আস্থা ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এটি সম্ভব হয়েছে আমাদের তরুণ সাংবাদিক ও প্রযুক্তি টিমের নিবেদিত পরিশ্রমের কারণে। সাদরিল আমিন শ্রেষ্ঠের আগমন আমাদের সবার জন্য অনুপ্রেরণার, যা আমাদের আরও উৎসাহিত করবে।”
এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্টাফ রিপোর্টার আব্দুল্লাহ হক, অফিস সহকারী সজীব আহাম্মেদ, আশিকুর রহমান আশিক প্রমুখ।
