সরকার গঠন করবে জনগণই, কোনো বিদেশি শক্তি নয়: নাহিদ ইসলাম

স্টাফ রিপোর্টার:পার্শ্ববর্তী একটি দেশ দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করে আসছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেন, এবার যদি এমন কোনো হস্তক্ষেপের চেষ্টা করা হয়, তবে তা প্রতিহত করা হবে।
শনিবার (৩১ জানুয়ারি) দুপুরে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে ১১ দলীয় জোটের নির্বাচনী সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
নাহিদ ইসলাম বলেন, এবারের নির্বাচন কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; এটি জুলাইয়ের আকাঙ্ক্ষার ধারাবাহিকতা। এই নির্বাচন গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রতিফলন এবং সেই সব মানুষের লড়াইয়ের ফসল, যারা চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানে রক্ত দিয়ে ফ্যাসিবাদকে বিতাড়িত করেছে।
তিনি বলেন, জুলাইয়ের অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছিল ফ্যাসিবাদ ও আধিপত্যবাদকে বিদায় জানাতে। কিন্তু আমরা দেখেছি, একটি পার্শ্ববর্তী দেশ দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করে আসছে। তারা বলেছিল, ১১ দলীয় জোট ভোটচুরি ছাড়া ক্ষমতায় যেতে পারবে না। গত ১৬ বছর তারা ফ্যাসিবাদের পক্ষেই অবস্থান নিয়েছে।
নাহিদ ইসলাম আরও বলেন, বাংলাদেশে কে সরকার গঠন করবে এবং কারা ক্ষমতায় আসবে—সে সিদ্ধান্ত একমাত্র এ দেশের জনগণই নেবে। আধিপত্যবাদ যদি এবারের নির্বাচনে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করে, তবে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে তা কঠোরভাবে প্রতিহত করা হবে।
তিনি সমাবেশে উপস্থিত জনসাধারণের উদ্দেশে বলেন, সারা দেশে ১১ দলীয় জোটের প্রার্থীদের বিপুল ভোটে বিজয়ী করতে হবে। তাহলেই দেশের মানুষের স্বপ্ন এবং শহীদ ওসমান হাদির স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে।
নাহিদ ইসলাম বলেন, আমরা এমন একটি বাংলাদেশ গড়তে চাই, যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন শহীদ ওসমান হাদি এবং জুলাইয়ের যোদ্ধারা। আমরা ইনসাফভিত্তিক একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই। শহীদ ওসমান হাদির হত্যার বিচার এ দেশের মাটিতেই করা হবে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, আসন্ন নির্বাচনে ১১ দলীয় জোট সরকার গঠন করবে এবং জনগণের সামনে দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করবে। পাশাপাশি সাম্য ও মানবিক মর্যাদাভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হবে।
