সহসাই কমছে না শীত, কনকনে ঠান্ডার মধ্যেই বৃষ্টির আশঙ্কা 

স্টাফ রিপোর্টার: রাজধানীসহ সারাদেশে শীতের তীব্রতা আরও কয়েকদিন অব্যাহত থাকতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদফতর।
বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) থেকে পরবর্তী ১২০ ঘণ্টা বা পাঁচ দিনের জন্য দেওয়া পূর্বাভাসে আবহাওয়াবিদ মো. হাফিজুর রহমান এ তথ্য জানান।
পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, উপমহাদেশীয় উচ্চচাপ বলয়ের বর্ধিতাংশ পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। একই সঙ্গে মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে, যার একটি বর্ধিতাংশ উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে।
আবহাওয়া অধিদফতর থেকে জানা গেছে, ৩১ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টা থেকে সারা দেশে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। তবে মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত অনেক এলাকায় মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে এবং কোথাও কোথাও হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
ঘন কুয়াশার কারণে বিমান চলাচল, অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ও সড়ক যোগাযোগব্যবস্থা সাময়িকভাবে ব্যাহত হতে পারে। একইসঙ্গে সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে।
আগামী ১, ২ ও ৩ জানুয়ারি সারাদেশে অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করতে পারে। এ সময়ও মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রাত ও দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়লেও শীতের অনুভূতি কমবে না বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।
তবে ২ ও ৩ জানুয়ারি সারা দেশে রাত ও দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। আবহাওয়া অধিদফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বর্ধিত পাঁচ দিনের শেষের দিকে আবারও রাত ও দিনের তাপমাত্রা কমতে পারে।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.