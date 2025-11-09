বিশেষ প্রতিবেদক: হঠাৎ পেঁয়াজের ঝাঁজে দিশেহারা ক্রেতারা। সপ্তাহ ব্যবধানে প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে ৭০ টাকার পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ১২০ টাকায়। এতো দ্রুত দাম বাড়ায় বাজার তদারকির অভাব ও সিন্ডিকেটকেই দুষছেন ক্রেতারা। তবে আড়ৎদাররা অভিযোগ অস্বীকার করে বলছেন, মরশুম শেষে সরবরাহ ঘাটতিই দাম বাড়ার বড় কারণ। আতঙ্কিত না হয়ে সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই নতুন পেঁয়াজ বাজারে এলে দাম কমার আভাস দিচ্ছেন তারা।
বাজারে ক্রেতাদের ক্ষোভ দীর্ঘ দিন পর। এক প্রকার আমদানি ছাড়াই সারা বছর ভোক্তাকে সন্তুষ্ট রাখার মতো বেশ কিছু পণ্যের মধ্যে পেঁয়াজ একটি। বছরব্যাপী ৫০ থেকে ৭০ টাকা কেজির মধ্যেই ওঠানামা করেছে রান্নার দরকারি এই মসলাটি। তবে সপ্তাহের ব্যবধানে দাম দ্বিগুণ বেড়ে খুচরা পর্যায়ে কেজিতে ঠেকেছে ১২০ টাকায়।
দামুড়হুদা হাটের খুচরা ব্যবসায়ী মিনহাজ উদ্দিন জানান, গত সপ্তাহেও পেঁয়াজের খুচরা মুল্য ছিলো কেজিতে ৭০ টাকা। আড়ৎ থেকে যখন যেভাবে পেঁয়াজ কেনেন সেভাবেই বিক্রি করেন বলে জানান এ বিক্রেতা। আড়ৎদাররা বলছেন, চাহিদার তুলনায় সরবরাহে কিছুটা টান লাগায় এক লাফে দাম বেড়েছে ৪০ শতাংশ।
