হাদীর উপর হামলার প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গায় বিক্ষোভ-প্রতিবাদ ও দোয়া অনুষ্ঠিত।

স্টাফ রিপোর্টার: ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও জুলাই যোদ্ধা ওসমান হাদীর উপর ন্যাক্কারজনক হামলার প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গায় তাৎক্ষণিক বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। শুক্রবার ১২ ডিসেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় চুয়াডাঙ্গা বড়বাজারের জুলাই স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণে এই প্রতিবাদ অনুষ্ঠিত হয়।

হামলার নিন্দা জানিয়ে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে চুয়াডাঙ্গার ছাত্র-জনতা সহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন। প্রতিবাদ সভার শেষে ওসমান হাদীর আরোগ্য কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়।
উক্ত বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সভায় বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন এবং হামলার তীব্র নিন্দা জানান। এসময় বক্তব্য রাখেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখা সাধারণ সম্পাদক তুষার ইমরান, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার আহ্বায়ক আসলাম হোসেন অর্ক‌ , এনসিপি নেতা সোহেল পারভেজ, জুবায়ের হোসেন, এবি পার্টির চুয়াডাঙ্গা জেলা সভাপতি আলমগীর হোসেন,বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, সদর উপজেলা সদস্য সচিব ফাহিম উদ্দিন মভিন, অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মোঃ সিয়াম হোসেন মুগ্ধ, আরো উপস্থিত ছিলেন মোঃ সলিমিন হোসাইন সোহাগ, আশিক ইকবাল, আবু তালহা, নাসিম বিশ্বাস, রিফাত, মাফুজ, শাওন, ফাহাদ, বিপ্লব, নাজমুল সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও ছাত্র নেতারা। বক্তারা অবিলম্বে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে হামলাকারীদের গ্রেফতার করার জন্য প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান।

