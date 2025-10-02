আমঝুপিতে দুর্গাপূজা পরিদর্শন করলেন বিএনপির নেতা ও সাবেক চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

আমঝুপি প্রতিনিধি:শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে মেহেরপুর সদর উপজেলা আমঝুপি ইউনিয়নে ২টা দুর্গাপূজা পরিদর্শন করেন। আজ বুধবার রাত সাড়ে দশটার সময় দুর্গাপূজার পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম, আর উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবক ও রাজনীতিবিদ শফিকুল ইসলাম, মেহেরপুর সদর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব ফজলে রাব্বি , বিএনপি নেতা রানা, বিএনপি নেতা লিটন প্রমুখ।

এ সময় পূজা উদযাপন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।
বিএনপির নেতা ও সাবেক চেয়ারম্যান বলেন,
শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ ও আনন্দঘন পরিবেশে দুর্গোৎসব উদযাপনের আহ্বান জানান।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
সর্বশেষ

মানব ত্বকের ডিএনএ থেকে ভ্রূণ তৈরি করলেন বিজ্ঞানীরা

সর্বশেষ

গাংনীতে বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশনের উদ্যোগে শিক্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

সর্বশেষ

মেহেরপুরে বাঁশবাগান থেকে উদ্ধার সেই নবজাতক কন্যার মৃত্যু

সর্বশেষ

সাকিবের বিষয়ে কী বলেছিল ডিবি? মুখ খুললেন মেঘনা আলম

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More