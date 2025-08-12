আর্থিক সংকটে সদস্যদের কাছে হাত পাতল মোহামেডান

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

আর্থিক দৈন্যতায় ধুঁকছে দেশের ঐতিহ্যবাহী ক্লাব মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। যারা একসময় মতিঝিলপাড়ায় নিজেদের ক্লাব টেন্ট ভেঙে বহুতল মাল্টিস্টোরেড বিল্ডিং করার পরিকল্পনা করেছিল। ক্লাবের আর্থিক দৈন্যতা দূর করতে ব্যবসায়ীদেরও টেনেছিলেন ক্লাব কর্মকর্তারা।

ঐতিহ্যবাহী এই ক্লাবটির আজ কী করুণ দশা। সংকট কাটাতে এখন তারা দ্বারস্থ হয়েছে ক্লাবের স্থায়ী সদস্যদের। এ বিষয়ে ক্লাবটির ফুটবল টেকনিক্যাল কমিটির সিদ্ধান্তে স্থায়ী সদস্যদের কাছে একটি আবেদনপত্র দেন ইমতিয়াজ সুলতান জনি।

৬ আগস্ট ইস্যু করা চিঠিতে আর্থিক আবেদন জানিয়ে লেখা হয়, ‘বর্তমানে ২০২৫-২৬ মৌসুমের ফুটবল দলবদল চলমান। দেশি-বিদেশি খেলোয়াড়দের দলভুক্ত করার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা চলছে। ১৫ আগস্ট দলবদলের শেষ দিন। কিন্তু সাম্প্রতিককালে দেশের সার্বিক পরিস্থিতির কারণে ক্লাব আপৎকালীন আর্থিক সংকটের মধ্যে অতিবাহিত করছে। ক্লাবের দৈনন্দিন কার্যক্রম কোনো রকমে চলছে। দেশি-বিদেশি খেলেয়াড়দের জন্য এ মাসেই প্রায় দুই কোটি টাকার প্রয়োজন, যা না হলে ফুটবল দল গঠন করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। খেলোয়াড়দের চুক্তিভুক্ত করে পাওনা পরিশোধে এক গুরুতর আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছি সাময়িকভাবে। আমাদের গৌরবময় ক্লাবের সদস্য হিসাবে আপনার সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। ১৪ আগস্টের মধ্যে দেশি-বিদেশি খেলোয়াড়দের অর্থ অগ্রিম দেওয়া না হলে দলগঠন ও ক্যাম্প শুরু করা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়বে।

