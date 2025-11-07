আলমডাঙ্গার ভাংবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

ভ্রাম্যমান প্রতিনিধিঃআলমডাঙ্গার ভাংবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ওয়েব ফাউন্ডেশনের আয়োজনে বার্ষিক ক্রীড়া , সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত।

ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত কৈশোর কার্যক্রম “তারুণ্যের উৎসব ২০২৫” উপলক্ষে ভাংবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।
গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল লতিফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি ও ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান সানোয়ার হোসেন লাড্ডু।
এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ,ওয়েব ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক জহির রায়হান, অ্যাডভাইজার আব্দুর শুকুর, উপজেলা প্রোগ্রাম অফিসার জিয়াউর রহমান, প্রোগ্রাম অফিসার আসাদুজ্জামান, ইউনিয়ন বিএনপির সহ-সভাপতি মজিরুল ইসলাম বিজু, বিদ্যালয়ের নবনির্বাচিত অভিভাবক কমিটির সদস্য আবু সাইদ, তরিকুল ইসলাম, আহসান আহমেদ, শামিম রেজা, শাহারভানু প্রমুখ।

