আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়ায় বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবসে ফ্রি ডায়াবেটিক কেয়ার অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গা ব্যুরো: আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়ায় বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবসে ফ্রি ডায়াবেটিক কেয়ার অনুষ্ঠিত। গতকাল শুক্রবার বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস উপলক্ষে এসএমজে ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে হাটবোয়ালিয়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ কর্মসূচিতে শতাধিক মানুষ বিনামূল্যে ডায়াবেটিস পরীক্ষাসহ প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যপরামর্শ গ্রহণ করেন। কর্মসূচিতে অভিজ্ঞ ডাক্তার ছিলেন আলমডাঙ্গা ডায়াবেটিক সমিতির প্রধান মেডিকেল অফিসার ডা. মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন, বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন আলমডাঙ্গা উপজেলা শাখার সভাপতি আল আমিন হোসেন পরশ, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক, মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির এলাকা পরিচালক মমতাজুর মুর্শিদ কলিন, আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি সাইফুল হুদা সোহেলসহ মেডিকেল টিম স্বেচ্ছাসেবকদের ও সমন্বয়ে অংশগ্রহণকারীদের রক্তে শর্করা পরীক্ষা, ঝুঁকি বিশ্লেষণ, স্বাস্থ্যপরামর্শ, খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাপনবিষয়ক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বিশেষ করে নিম্নআয়ের মানুষ যাতে সহজে স্বাস্থ্যসেবা পেতে পারে তাই এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে জানায় আয়োজক প্রতিষ্ঠান। এসএমজে ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের সহ-সভাপতি শাওন হোসেন রুমন জানান, ‘ডায়াবেটিস একটি নীরব ঘাতক। দেশের অনেক মানুষ চিকিৎসাপরামর্শের অভাবে ঝুঁকির মধ্যে থাকেন। সাধারণ মানুষের কাছে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা পৌছে দিতে পেরেছি-এটাই আমাদের সবচেয়ে বর্ত প্রাপ্তি। তাই আমরা প্রতিনিয়ত এ ধরনের মানবিক কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করতে চাই।
