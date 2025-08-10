আলমডাঙ্গায় কৃষক দলের পরিচিতি সভায় জেলা বিএনপির সেক্রেটারি শরীফুজ্জামান কৃষকদলকে সংগঠিত করে কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে হবে

আলমডাঙ্গায় কৃষক দলের পরিচিতি সভায় জেলা বিএনপির সেক্রেটারি শরীফুজ্জামান কৃষকদলকে সংগঠিত করে কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে হবে
স্টাফ রিপোর্টার: আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর কৃষকদলের পরিচিতিসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার দুপুর ১২টায় আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার বাবুপাড়া কমিউনিটি সেন্টারে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষকদলের আহ্বায়ক জামাল সাদিক পিণ্টুর সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. শরীফুজ্জামান শরীফ। তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশের কৃষকরা এই দেশের মেরুদ-। অথচ আজ তারা ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত, উৎপাদন খরচ মেটাতেই হিমশিম খাচ্ছেন। কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় এবং গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা করতে হলে একটি গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রয়োজন। বিএনপি কৃষকের অধিকার ও ন্যায্য প্রাপ্য নিশ্চিত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমরা চাই, কৃষি হবে লাভজনক খাত, কৃষকের ঘরে থাকবে সমৃদ্ধি এবং দেশের খাদ্য নিরাপত্তা হবে সুদৃঢ়।’ শরীফুজ্জামান আরও বলেন, ‘জাতীয়তাবাদী কৃষক দলকে সংগঠিত করে গ্রাম-গঞ্জে কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে হবে। কৃষি উপকরণের দাম কমানো, সেচের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা, কৃষি ঋণপ্রাপ্তি সহজ করা- এসব আমাদের নীতিগত অঙ্গীকার। আমরা বিশ্বাস করি, কৃষকের কল্যাণই দেশের উন্নয়ন ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের মূল চাবিকাঠি।’ সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন জেলা কৃষকদলের আহ্বায়ক মোকাররম হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মীর্জা ফরিদুল ইসলাম শিপলু ও সফিকুল ইসলাম পিটু। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আখতার হোসেন জোয়ার্দার, আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির সভাপতি আজিজুর রহমান পিণ্টু, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল হক রোকন, সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান ওল্টু, জেলা কৃষকদলের সদস্য সচিব ও বাড়াদী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তোবারক হোসেন ও জেলা জাসাস-এর সাধারণ সম্পাদক সেলিমুল হাবিব সেলিম। আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষকদলের সদস্য সচিব ডা. ইদ্রিস আলীর সঞ্চালনায় আরও উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা পৌর কৃষকদলের আহ্বায়ক জহুরুল ইসলাম মামুন, সদস্য সচিব সুইট হোসেনসহ আলমডাঙ্গা উপজেলার ১৫টি ইউনিয়ন ও আলমডাঙ্গা পৌর কৃষকদলের ৯টি ওয়ার্ডের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.