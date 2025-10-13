আলমডাঙ্গায় সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে এবং পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নে মতবিনিময় সভা

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

আলমডাঙ্গা ব্যুরো:  আলমডাঙ্গায় “সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে এবং পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাণি সম্পদ বিভাগের উন্নয়ন” বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (১২ অক্টোবর) বিকেলে প্রাণি সম্পদ বিভাগের উদ্যোগে এ সভার আয়োজন  হয়।

মতবনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা ডাক্তার মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা হিসেবে অন্যান্য জেলার চেয়ে ছোট হলেও আলমডাঙ্গা উপজেলা অত্যন্ত বড় উপজেলা।  আলমডাঙ্গায় ভেটেরিনারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট রয়েছে, খুলনা বিভাগের সবচাইতে বড় পশুর হাট আলমডাঙ্গায়।আমরা সব সময় আলমডাঙ্গা উপজেলার দিকে তাকিয়ে থাকি,কারণ আপনাদের খামারির সংখ্যা বেশি,এখানে প্রান্তিক প্রানি সম্পদ বিভাগের হিসেব মতে ২৩ টি সমিতির মাধ্যমে খামারিদের আমরা দেখাশোনা করি। আপনাদের সকলের সহযোগিতা পেলে অত্র উপজেলায় প্রাণী সম্পদের অপার সম্ভাবনা আছে। প্রতি কোরবানি ঈদে শুধু আলমডাঙ্গা উপজেলা থেকে ৪/৫ হাজার গরু ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যায়।আমরা পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রাণী সম্পদ বিভাগের উন্নয়ন করতে চাই।

মতবনিময় সভায় আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা ডাক্তার এস এম মাহমুদুল হকের
সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির সাধারন সম্পাদক জিল্লুর রহমান ওল্টু, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা প্রাণি  সম্পদ কর্মকর্তা ডাক্তার মোস্তাফিজুর রহমান, এনসিপি জেলা কমিটির সদস্য হাসানুজ্জামান, উপজেলা প্রাণি সম্পদ সম্পসারণ কর্মকর্তা ডাক্তার এ এন এম মোস্তাকিম মুকুট ।প্রাণি সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তার উপস্থাপনায় আরও বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সাংবাদিক হামিদুল ইসলাম,ইউনিয়ন ভেটেরিনারি সুপারভাইজার কামাল হোসেন,খামারি কোকিলা খাতুন প্রমুখ।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
সর্বশেষ

জীবননগরে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত ফোন ও মোটরসাইকেল বন্ধে প্রধান শিক্ষকদের সঙ্গে…

সর্বশেষ

জীবননগর জুয়েলার্স সমিতির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত

সর্বশেষ

মুজিবনগরে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০২৫ পালিত

সর্বশেষ

ঝিনাইদহে আত্মহত্যা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক সাইকেল র‌্যালি

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More