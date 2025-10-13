আলমডাঙ্গায় সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে এবং পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নে মতবিনিময় সভা

আলমডাঙ্গা ব্যুরো: আলমডাঙ্গায় “সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে এবং পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাণি সম্পদ বিভাগের উন্নয়ন” বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (১২ অক্টোবর) বিকেলে প্রাণি সম্পদ বিভাগের উদ্যোগে এ সভার আয়োজন হয়।
মতবনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা ডাক্তার মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা হিসেবে অন্যান্য জেলার চেয়ে ছোট হলেও আলমডাঙ্গা উপজেলা অত্যন্ত বড় উপজেলা। আলমডাঙ্গায় ভেটেরিনারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট রয়েছে, খুলনা বিভাগের সবচাইতে বড় পশুর হাট আলমডাঙ্গায়।আমরা সব সময় আলমডাঙ্গা উপজেলার দিকে তাকিয়ে থাকি,কারণ আপনাদের খামারির সংখ্যা বেশি,এখানে প্রান্তিক প্রানি সম্পদ বিভাগের হিসেব মতে ২৩ টি সমিতির মাধ্যমে খামারিদের আমরা দেখাশোনা করি। আপনাদের সকলের সহযোগিতা পেলে অত্র উপজেলায় প্রাণী সম্পদের অপার সম্ভাবনা আছে। প্রতি কোরবানি ঈদে শুধু আলমডাঙ্গা উপজেলা থেকে ৪/৫ হাজার গরু ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যায়।আমরা পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রাণী সম্পদ বিভাগের উন্নয়ন করতে চাই।
মতবনিময় সভায় আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা ডাক্তার এস এম মাহমুদুল হকের
সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির সাধারন সম্পাদক জিল্লুর রহমান ওল্টু, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা ডাক্তার মোস্তাফিজুর রহমান, এনসিপি জেলা কমিটির সদস্য হাসানুজ্জামান, উপজেলা প্রাণি সম্পদ সম্পসারণ কর্মকর্তা ডাক্তার এ এন এম মোস্তাকিম মুকুট ।প্রাণি সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তার উপস্থাপনায় আরও বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সাংবাদিক হামিদুল ইসলাম,ইউনিয়ন ভেটেরিনারি সুপারভাইজার কামাল হোসেন,খামারি কোকিলা খাতুন প্রমুখ।
