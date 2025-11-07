আলমডাঙ্গা থানাপাড়া ম‌ডেল সোসাইটির উদ্যোগে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার: পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, সুস্থ জীবন”— এই স্লোগানকে সামনে রেখে আলমডাঙ্গা থানাপাড়া ম‌ডেল সোসাইটির উদ্যোগে শুক্রবার (৭ নভেম্বর) সকালে এক বিশেষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে থানাপাড়া ম‌ডেল সোসাইটির সদস্যবৃন্দ, শিক্ষক, সরকা‌রি কর্মচারী-বর্মকর্তা, স্থানীয় যুব সমাজ, সমাজসেবক, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন বয়সের সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। সকাল ৭ টা থেকে শুরু হয়ে দুপুর পর্যন্ত চলা এই অভিযানে এলাকার রাস্তা, ড্রেন, মসজিদ সংলগ্ন স্থান ও স্কুল-মাদ্রাসার চারপাশে জমে থাকা ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করা হয়।

উপ‌স্থিত ছি‌লেন সোসাইটির সভাপতি সাঈদ আল হি‌রোন, সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক সুলতানুল আরেফন তাইফু, উপ‌দেষ্টা সহকা‌রি অধ‌্যাপক ইদ্রিস খান, আশরাফুল আলম, একেএম ফারুক, ইকবাল হো‌সেন, আলমডাঙ্গা পাইলট সরকা‌রি উচ্চ‌বি‌দ‌্যাল‌য়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ইলিয়াস হো‌সেনসহ শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ অসংখ্য গণ্যমান্য ব্যক্তি ও যুবসমাজ।
অভিযান শেষে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে পরিবেশ সচেতনতা বাড়াতে লিফলেট বিতরণ করা হয় এবং ভবিষ্যতে নিয়মিত এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেওয়া হয়।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, থানাপাড়া ম‌ডেল সোসাইটির এই কার্যক্রমে এলাকায় নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। তারা বলেন, “এভাবে সবাই মিলে কাজ করলে আমাদের এলাকা সত্যিই ‘মডেল’ হয়ে উঠবে।”

