ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহাল ‘অনৈতিক’ ও ‘অবৈধ’: পেজেশকিয়ান

স্টাফ রিপোর্টার:ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেসকে বলেছেন, ‘স্ন্যাপব্যাক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইরানের ওপর ইতোমধ্যেই প্রত্যাহার করা জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহাল করা অনৈতিক ও অবৈধ।
শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে ইরানি সংবাদ সংস্থা মেহের।
জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের সাইডলাইনে জাতিসংঘ মহাসচিবের সঙ্গে বৈঠকে এ কথা বলেন ইরানি প্রেসিডেন্ট।
এ সময় পেজেশকিয়ান শান্তি প্রতিষ্ঠায় মহাসচিবের প্রচেষ্টা এবং গাজা যুদ্ধ নিয়ে তার অবস্থানের প্রশংসা করেন।
পাশাপাশি তিনি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের নিষ্ক্রিয়তার সমালোচনা করে বলেন, ‘গাজায় চলমান নৃশংসতা ও গণহত্যার পরও পরিষদ যুদ্ধের নিন্দা জানাতে ন্যূনতম পদক্ষেপও নেয়নি।’
ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহালের বিষয়ে পেজেশকিয়ান জোর দিয়ে বলেন, ‘তেহরান তার সব দায়বদ্ধতা পূরণ করেছে। আর রাশিয়া ও চীন স্ন্যাপব্যাকের বিরোধিতা করায় নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহাল এক ধরনের অবৈধ ও অনৈতিক পদক্ষেপ হবে।’
তিনি আশা প্রকাশ করেন, মহাসচিব তার পদাধিকার বলে এমন পদক্ষেপ ঠেকাতে ভূমিকা রাখবেন।
অন্যদিকে, জাতিসংঘ মহাসচিব বলেন, ‘গাজা যুদ্ধ বন্ধে ইসরাইলের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে জাতিসংঘ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ’এ যুদ্ধে জাতিসংঘ ইতোমধ্যেই কয়েক শতাধিক কর্মী হারিয়েছে বলেও জানান তিনি।
তিনি আশা প্রকাশ করে আরও বলেন, ‘স্ন্যাপব্যাক প্রক্রিয়া কার্যকর হওয়ার আগের শেষ কয়েক দিনে কূটনৈতিক সমাধান বের হবে এবং ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহাল এড়ানো সম্ভব হবে।’
