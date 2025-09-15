উপদেষ্টার উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানে শেখ মুজিব ও হাসিনার ছবি প্রদর্শন, অতঃপর

রংপুরে প্রাণী ও মৎস সম্পদ বিভাগের ভার্চুয়াল প্রেজেনটেশনে উপদেষ্টা ফরিদা আখতারের উপস্থিতিতে শেখ মুজিবুর রহমান ও শেখ হাসিনার ছবি প্রদর্শন করা হয়েছে। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন উপদেষ্টা।

রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে রংপুর আরডিআরএসের রোকেয়া মিলনায়তনে পশুপালন ও দুগ্ধ উন্নয়ন প্রকল্পের বিভাগীয় অগ্রগতি পর্যালোচনা কর্মশালার আয়োজন করে প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাণী ও মৎস সম্পদ উপদেষ্টা।

কর্মশালার শুরুর আনুষ্ঠাকিতার পর বিভাগীয় অগ্রগতি পর্যালোচনা নিয়ে একটি ভার্চুয়াল প্রেজেনটেশন উপস্থাপন করেন প্রকল্প পরিচালক গোলাম রব্বানী। প্রেজেনটেশনে দেখা যায়, মনিটরের স্ক্রিনের উপরে শেখ মুজিবুর রহমান ও শেখ হাসিনার ছবি এবং তাদের বাণী। এ নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে হৈচৈ শুরু হয়।

এ বিষয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। তিনি বলেন, এটা গ্রহণযোগ্য নয়, ফ্যাসিবাদের অনেক রকম রুপ আমরা লক্ষ্য করছি।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, প্রেজেনটেশনে শেখ মুজিব ও হাসিনার ছবি অনিচ্ছাকৃত হলে, এটা আসলে অবমাননাকর। এটা যথেষ্ট অবমাননাকর। এতগুলো মানুষের রক্তের পর ওদের (শেখ মুজিব ও শেখ হাসিনা) ছবি কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

উপদেষ্টা বলেন, এগুলো হচ্ছে। বহুরকম ঘটনা ঘটছে। আমরা মনে করি না যেন ফ্যাসিবাদ জাস্ট চলে গেছে। ফ্যাসিবাদের অনেক রকম রূপ থাকে। তার কিছু কিছু হয়তো প্রতিফলন নানাভাবে ঘটে। আমরা যখন যেটা টের পাই। সেটার ব্যাপারে ব্যবস্থা নেই।

ফরিদা আখতার বলেন, আমাকে তিনি (প্রকল্প পরিচালক) জানিয়েছেন, এটা তার ভুলক্রমে হয়ে গেছে। তিনি ক্ষমা চেয়েছেন। কাজেই আমি বলবো-সেটা ভুলক্রমেই হয়েছে বলেই জেনেছি। উনি ক্ষমা চেয়েছেন। আমি তার ক্ষমাটাকে সবার কাছে উপস্থাপন করলাম। ব্যাপারটা আমাকে আর একটু ভালো করে জানতে হবে। আমি অবশ্যই এ ব্যপারে ব্যবস্থা নেব।

তিনি বলেন, মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হল প্রাণীর সব রোগকে নিয়ন্ত্রণ করা। মানুষকে মাংস, দুধ ডিম দিতে গেলে এগুলোকে আমাদের নিরাপদ করেই মানুষকে দিতে হবে। প্রাণীকে রোগমুক্ত করতে হবে। বাংলাদেশে সেজন্য আমরা ভ্যাকসিন উৎপাদনের টার্গেট নিয়েছি। সেটা আমরা করব। কারণ ভ্যাকসিন আমদানি করার কারণে দাম বেড়ে যায়। প্রাইভেট সেক্টরে খামারিদের অনেক অসুবিধা হয়।

উপদেষ্টা বলেন, আমরা যেন সবগুলি প্রাণীকে ভ্যাকসিনের আওতায় আনতে পারি। তাই আমরা ভ্যাকসিন উৎপাদনের কার্যক্রম শুরু করব। প্রাণী থেকে মানুষের রোগ ছড়ানো অনেক মারাত্মক। সে কারণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সঙ্গে আমরা কাজ করছি। যেটাকে বলে ওয়ান হেলথ কনসেপ্ট। আমরা মানুষের স্বাস্থ্য এবং প্রাণীর স্বাস্থ্যের ক্ষতিকর বিষয়গুলো একই সঙ্গে প্রতিরোধ করব। আমরা সেটাই করছি।

