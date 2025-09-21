এবার অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য পূর্ণিমার

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

শোবিজ অঙ্গনে এখন নাটক-সিনেমা নির্মাণের চেয়ে অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান যেন বেশি হচ্ছে। তবে এসব অনুষ্ঠানের মান নিয়ে উঠেছে নানান প্রশ্ন ও সমালোচনা। সম্প্রতি এক অ্যাওয়ার্ড শোতে মডেলদের পোশাক নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনা হয়। শুধু মডেল নয়, এসব ‘ভুঁইফোড়’ অ্যাওয়ার্ড আয়োজন নিয়েও নিন্দার ঝড় বইছে ফেসবুকে।

শোবিজ অঙ্গনের প্রথম সারির তারকারাও এ বিষয়ে মুখ খুলছেন। চিত্রনায়ক ওমর সানীর পর এবার খোলাখুলি প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন চিত্রনায়িকা পূর্ণিমা।

পূর্ণিমা বলেন, আমাকেও অ্যাওয়ার্ড নিতে বলে। আমি জিজ্ঞেস করি, কোন কাজের জন্য দেবেন? তারা বলে- এমনি।

এমনি আবার অ্যাওয়ার্ড কেন দেবেন? আমাকে উপস্থাপনা করতেও বলে। অথচ যাদের এসব অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হচ্ছে, তাদের নামই প্রথম শুনলাম। কাউকেই চিনলাম না। কী কারণে, কোন কাজের জন্য অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হচ্ছে কিছুই জানি না। এখানে ফেমাস কেউ নেই। তাই আমাকে ডাকলেই আমি যাই না।

এদিকে, ভালো গল্প ও চরিত্র পেলে আবারও নিয়মিত অভিনয়ে ফেরার ইচ্ছার কথা জানান পূর্ণিমা। বিশেষ করে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে কাজ করতে আগ্রহী তিনি। তবে সেখানে ‘সিন্ডিকেট’ থাকার অভিযোগও তুললেন এ তারকা।

পূর্ণিমা বলেন, ওটিটিতে কাজের ইচ্ছা আছে। কিন্তু সেখানে বড় মাপের একটা সিন্ডিকেট আছে। বাইরে কাউকে নিতে চায় না। যারা তাদের সাথে সম্পর্কিত, শুধু তাদের নিয়েই বেশি কাজ হয়। আমি যদি প্রাপ্য সম্মান আর ভালো গল্প পাই, অবশ্যই কাজ করতে চাই।

ওটিটি প্ল্যাটফরমের কয়েকটি কাজ যেমন- ‘মহানগর’, ‘কারাগার’ ও ‘গোলাম মামুন’ তার বেশ পছন্দ হয়েছে বলেও জানিয়েছেন পূর্ণিমা।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
সর্বশেষ

ভোজ্যতেলের দাম আরও বাড়াতে চায় কোম্পানি

সর্বশেষ

দাবি নিষ্পত্তিতে বিমা কোম্পানির গড়িমসি, অর্থ ও বাণিজ্য উপদেষ্টাকে বিটিএমএর চিঠি

সর্বশেষ

নিউইয়র্কে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক হবে প্রধান উপদেষ্টার

সর্বশেষ

সরকারি আমন্ত্রণে আফগানিস্তানে মামুনুল হকসহ ৬ আলেম

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More