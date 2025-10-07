এভারেস্টে তীব্র তুষারঝড়, আটকা এক হাজার পর্যটক

স্টাফ রিপোর্টার:বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতমালা মাউন্ট এভারেস্টের তিব্বত অংশে প্রবল তুষারঝড়ের কবলে পড়ে আটকা পড়েছেন প্রায় এক হাজার পর্যটক। প্রবল তুষারঝড়ের কারণে সেখান থেকে বের হয়ে আসার সব রাস্তা বরফে ঢেকে গেছে।

এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

তিব্বতে মাউন্ট এভারেস্টের পূর্ব ঢালের কাছে অবস্থিত ক্যাম্পগুলোতে আটকে পড়া পর্যটক ও পর্বতারোহীদের উদ্ধারের জন্য আজ দিনভর কাজ করে গেছেন উদ্ধারকর্মীরা।

চীনের স্থানীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদন মতে, প্রবল তুষারঝড়ের কারণে সেখান থেকে বের হয়ে আসার সব রাস্তা বরফে ঢেকে গেছে।

প্রতিবেদন মতে, ভূপৃষ্ঠ থেকে চার হাজার ৯০০ মিটার (১৬ হাজার ফুট) উঁচুতে অবস্থিত ক্যাম্পে পৌঁছানোর সড়ক থেকে বরফ পরিষ্কার করার কাজে হাজারো স্থানীয় গ্রামবাসী ও উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা যোগ দিয়েছে।

কয়েকজন পর্যটক ইতোমধ্যে পর্বত থেকে নেমে আসতে সক্ষম হয়েছেন।

শুক্রবার সন্ধ্যায় বরফ পড়তে শুরু করে এবং শনিবার দিনভর তা অব্যাহত থাকে। স্থানীয় টিংরি কাউন্টি পর্যটন সংস্থার সামাজিক মাধ্যমের পোস্টে এই তথ্য জানা গেছে।

সংস্থাটি জানায়, শনিবার দিনের শেষভাগ থেকে পরবর্তী ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত ওই পথে এভারেস্টে প্রবেশ ও এ সংক্রান্ত টিকিট বিক্রি স্থগিত করা হয়েছে।

