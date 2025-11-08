কালীগঞ্জে বিপ্লব ও সংহতি দিবসে বিএনপির সমাবেশ ও র‌্যালী

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

ঝিনাইদহ অফিস:ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে বিপ্লব ও সংহতি দিবসে উপজেলা বিএনপি’র জনসভা ও র‌্যালী অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বিকালে শহরের সরকারি ভূষণ হাইস্কুল মাঠে জনসভার আয়োজন করে কালীগঞ্জ উপজেলা ও পৌর বিএনপি।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, কালীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ন আহবায়ক, উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি ও ঝিনাইদহ-৪ আসন থেকে দলীয় মনোনয়ন প্রত্যাশী তরুণ নেতা হামিদুল ইসলাম হামিদ।

হামিদুল ইসলাম হামিদ বলেন, শেখ মুজিবর রহমান দেশের সব রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করেছিল। সব সংবাদপত্র বন্ধ করে মাত্র ৪টি পত্রিকা রেখেছিলেন তাদের গুনগান করার জন্য। শেখ মুজিবর রহমানের বাকশালী অপশাসনের চিত্র তুলে ধরে বলেন, ৭৫ এর ৭ নভেম্বর দেশপ্রমিক সৈনিক ও সাধারণ মানুষের বিপ্লব দেশি বিদেশী সব ষড়যন্ত্র রুখে দেয়। ঐতিহাসিক সেই মুহুর্তে স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহন করেন। রাষ্ট্র নায়ক জিয়াউর রহমান দেশে মুক্ত গণতন্ত্রের দ্বার উন্মোচন করেন। কিন্তু শেখ মুজিবর রহমানের মেয়ে শেখ হাসিনা ২০০৮ সালে রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসে আবারো গণতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যা করে শ্বাসরুদ্ধকর স্বৈরতন্ত্র কায়েম করে।
দির্ঘ ১৭ বছরে খুন গুম আর লুটপাটের রাজত্ব কায়েম করে। ৫ আগষ্টে ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। জনসভা থেকে হামিদুল ইসলাম হামিদ দেশনেত্রী খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের নেতৃত্বে ৩১ দফা বাস্তবায়ন করার আহবান জানান। তিনি বলেন, তারেক রহমানের নেতৃত্বে আমরা একটি সুখি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলবো ইনশাল্লাহ।
অনুষ্ঠানের শুরুতে হাজার হাজার নেতাকর্মী সরকারি নলডাঙ্গা ভূষণ হাইস্কুল মাঠে এসে সমবেত হয়। মুহুর্তের মধ্যে জনসভাস্থল জনসমুদ্রে পরিনত হয়। জনসভা শেষে বিশাল একটি র‌্যালী কালীগঞ্জ শহর প্রদক্ষিণ করে সভাস্থলে এসে শেষ হয়।
এসময় উপস্থিত ছিলেন, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান বিএনপি নেতা আবুল কালাম আজাদ, নজরুল ইসলাম, বিএনপি নেতা আনোয়ারুল ইসলাম রবি, মাহাবুবুর রহমান মিলন, আব্দুল আলিম, বাবুল আক্তার, সোহরাব হোসেন, আমিন গাজি ও আশরাফুজ্জামান লাল প্রমুখ।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
সর্বশেষ

মেহেরপুর জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনে মনোনয়নপত্র বিক্রি শুরু

সর্বশেষ

কুষ্টিয়ায় দুর্নীতিবিরোধী অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা।

সর্বশেষ

চুরি ছিনতাই বেড়ে যাওয়ায় দর্শনায় রিকশা ও ভ্যানচালকদের মধ্যে প্রতিফলক জ্যাকেট বিতরণ

সর্বশেষ

দর্শনা হল্ট স্টেশন এলাকায় নেশার ছোবলের ভয়াবহতা।। অবৈধ কর্মকাণ্ডে অশান্ত স্থানীয়রা

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More