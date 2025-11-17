কুষ্টিয়ায় গ্রামীণ সড়কের কোর রোড নেটওয়ার্ক ও সড়ক অগ্রাধিকার নির্ধারণ বিষয়ক কর্মশালা

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি: কুষ্টিয়ায় মিরপুরে গ্রামীণ সড়কের কোর রোড নেটওয়ার্ক ও সড়ক অগ্রাধিকার নির্ধারণ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)’র উদ্যোগে সোমবার সকালে উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাজমুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কুষ্টিয়া এলজিইডি’র নির্বাহী প্রকৌশলী রাজু আহমেদ বলেন, কোর রোড নেটওয়ার্ক হলো সড়ক নেটওয়ার্কের একটি অধিকারপ্রাপ্ত অংশ, যা সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সুবিধার্থে টেকসই উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করবে। কর্মশালার আলোচক বেটস কনসাল্টিং সার্ভিসেস লিমিটেডের জিআইএস স্পেশালিষ্ট প্রকৌশলী ফাহিম শাহরিয়ার। এ সময়ে কুষ্টিয়া এলজিইডির সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী আহসান হাবিব, সহকারী প্রকৌশলী রেজওয়ানুর রহমান, উপজেলা প্রকৌশলী জাহীর মেহেদী হাসান, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুল্লাহিল কাফি, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা জামশেদ আলী, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা আবুল কামাল আজাদ, উপজেলা জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরের উপ-সহকারী প্রকৌশলী মিজানুর রহমান, মিরপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি মারফত আফ্রিদি, সাধারণ সম্পাদক রাশেদুজ্জামান রিমনসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
সর্বশেষ

চুয়াডাঙ্গায় ভয়াবহ মোটরসাইকেল সংঘর্ষ: ৪ আরোহী গুরুতর আহত, আশঙ্কাজনক ২ জন ঢাকা…

সর্বশেষ

মিরপুর ভেড়ামারার জনগণ এই মানববন্ধনের মাধ্যমে ঘোষিত বিএনপির প্রার্থীকে ইতিমধ্যেই…

সর্বশেষ

শেখ হাসিনার ফাঁসির রায়ে মিরপুরে আনন্দ মিছিল

সর্বশেষ

মৃত্যুজনিত বীমার চেক হস্তান্তর: খাদেমপুরের মরহুম আব্দুল্লাহর পরিবার পেল ১ লাখ ৩১…

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More