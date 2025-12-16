কুষ্টিয়ার মিরপুরে প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি: কুষ্টিয়ার মিরপুর প্রেসক্লারেব ৪৪ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে মঙ্গলবার সকালে ক্লাব কার্যালয়ে আলোচনা সভা, গুণী সাংবাদিক সংবর্ধনা ও কেক কাটা অনুষ্ঠিত হয়। প্রেসক্লাবের সভাপতি মারফত আফ্রিদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাজমুল ইসলাম। প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক রাশেদুজ্জামান রিমনের পরিচালনায় এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার মাহমুদুল হক মজুমদার, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ পীযূষ কুমার সাহা, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুল্লাহিল কাফি, মিরপুর থানার অফিসার ইনচার্জ শহিদুল ইসলাম, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা গোলাম মহিউদ্দিন, উপজেলা রিসোর্স সেন্টারে ইন্সট্রাক্টর জামাল হোসেন, উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা ইশরাক রহমান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের একাডেমিক সুপারভাইজার জুলেখা খাতুন, উপজেলা জনসাস্থ্য অধিদপ্তরে সহকারী প্রকৌশলী মিজানুর রহমান, উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্পের ফ্যাসিলিটিটর উত্তম কুমার বিশ্বাস, উপসহকারী পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা রাশেদ আহমেদ, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ব্যাবস্থাপক সোহেল রানা। এসময়ে  প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি আছাদুর রহমান বাবু, বাবলু রঞ্জন বিশ্বাস, সাবেক আহ্বায়ক হুমায়ুন কবির হিমু, সহ-সভাপতি অধ্যাপক আব্দুস সালাম, জমির উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক কুদরতে খোদা সবুজ,  অর্থ-সম্পাদক হাফিজুর রহমান, সদস্য আলমগীর মন্ডল, শেফাইদুল ইসলাম চান্নু, আশরাফুল আলম হীরা, মিলন আলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এসময়ে গুণী সাংবাদিক হিসেবে প্রেসক্লাবের সভাপতি মারফত আফ্রিদী ও সাংগঠনিক সম্পাদক কুদরতে খোদা সবুজকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। পরে অতিথিবৃন্দ ক্লাবের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটেন।

 

 

মিরপুরে মহান বিজয় দিবস পালিত ।

 

অধ্যাপক আব্দুস সালাম অধ্যাপ ।। কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস পালিত হয়েছে। মঙ্গলবার সূর্যোদয়ের সাথে সাথে স্থানীয় ফুটবল মাঠে ৩১ বার  তপোধ্বনী মধ্যদিয়ে দিনের কর্মসূচী শুরু হয়। পরে স্মৃতিসৌধে শহীদদের স্মরণে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষে ইউএনও নাজমুল ইসলাম,  মিরপুর থানার পক্ষে অফিসার ইনচার্জ শহিদুল ইসলাম, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের পক্ষে আহ্বায়ক আমজাদ হোসেন ও সদস্য সচিব নজরুল করিম, দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে বিএনপির মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ব্যারিস্টার রাগীব রউফ চৌধুরী, প্রেসক্লাবের পক্ষে সভাপতি মারফত আফ্রিদী ও সাধারণ সম্পাদক রাশেদুজ্জামান রিমন পুষ্পমাল্য অর্পন করেন। এছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্লাব ও সামাজিক সংগঠন শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে  সকল সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত এবং বেসরকারি ভবন সমুহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। সকাল ৯ টায় ফুটবল মাঠে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। পরে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। দুপুরে হাসপাতাল ও এতিমখানায় উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়। বাদ যোহর ও সুবিধাজনক সময়ে মসজিদ, মন্দির ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে জাতির অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও শান্তি কামনা করে বিশেষ প্রর্থনা করা হয়। বিকেলে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ ও লাঠি খেলা সন্ধ্যায় প্যারীসুন্দরী মুক্ত মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও দিনব্যাপী স্থানীয় ফুটবল মাঠে বিজয় মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

