কুষ্টিয়ার মিরপুরে গরু চুরির সময় ৪ চোরকে আটক করেছে স্থানীয় জনতা

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি: ২৬অক্টোবর ভোর চারটায় জেলার মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ ইউনিয়নের তেঘরিয়া এলাকায় চার চোর চক্রকে আটক করে পুলিশে দেয় স্থানীয় জনতা। আটককৃত সদস্যরা হচ্ছে চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা থানার বেলগাছি এলাকার শিখন আলী (২৫), আলী কদর (২৬) ও মানিক ইসলাম (২৬) ছাড়াও কুষ্টিয়ার সদর উপজেলার আইলচারা বাক্সব্রিজ এলাকার সাব্বির হোসেন (২৬)। বিভিন্ন থানায় আটককৃত আসামি মানিক ইসলামের নামে চারটি চুরি ও একটি দস্যুতা,আলী কদমের নামে দুটি চুরি, সাব্বিরের নামে তিনটি চুরির মামলা রয়েছে বলে জানা গেছে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ২৬ অক্টোবর ভোর চারটায় মিরপুর উপজেলাধীন তেঘরিয়া এলাকার হামিদুলের গোয়াল ঘর থেকে চোর চক্রের সদস্যরা গরু বের করছিল। এ সময় বাড়ির লোকজন গরুর ডাক শুনে ঘর থেকে বের হইলে চোর চক্রের সদস্যদের দেখামাত্রই চিৎকার চেঁচামেচি করে। তাৎক্ষণিক বাড়ির মানুষদের চিৎকার চেঁচামেচিতে আশেপাশের স্থানীয়রা চারজন চোরচক্রের সদস্যকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। এ সময় আরো ৪-৫ জন সদস্যরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় বলেও জানা গেছে। পরবর্তীতে স্থানীয়রা আহম্মদপুর পুলিশ ফাঁড়ির নিকট চোর চক্রকে হস্তান্তর করে।  মিরপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) এস এম আব্দুল আলীম বলেন, ভোর রাত্রে তেঘরিয়া এলাকা থেকে চোর চক্রকে গরু চুরির সময় আটক করে স্থানীয়রা। পরে তারা চক্রটিকে পুলিশের নিকট হস্তান্তর করে। এ ঘটনায় থানায় একটি চুরির চেষ্টার মামলা হয়েছে। মিরপুর থানা এলাকায় এই চোর চক্র এ ধরনের ঘটনা আরো সংঘটিত করেছে কিনা এটি নিয়ে তদন্ত চলছে।

