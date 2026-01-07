কুষ্টিয়ায় ৮টি অবৈধ ইটভাটায় অভিযান জরিমানা ২৯ লাখ টাকা গুঁড়িয়ে দেয়া হলো ভাটা 

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি:কুষ্টিয়ায় পরিবেশ অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে ৮টি অবৈধ ইটভাটা গুঁড়িয়ে দেওয়াসহ মোট ২৯ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। বুধবার (৭ জানুয়ারি) কুষ্টিয়া সদর ও মিরপুর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মমতাজ বেগমের নেতৃত্বে পরিবেশ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
অভিযানকালে জেলার বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত মোট ৮টি অবৈধ ফিক্সড চিমনি ইটভাটা শনাক্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এসব ইটভাটার বিরুদ্ধে পৃথকভাবে জরিমানা আদায় করা হয় এবং স্কেভেটর দিয়ে ভাটার রাউন্ড ভেঙে দেওয়া হয়। পাশাপাশি প্রস্তুতকৃত কাঁচা ইট ধ্বংস করা হয়।
অভিযানে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক মো. এমদাদুল হক, সিনিয়র কেমিস্ট মো. হাবিবুল বাসার, পরিদর্শক নাসরিন সুলতানাসহ দপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।
অভিযানকৃত ইটভাটাগুলোর মধ্যে রয়েছে— মিরপুর উপজেলার এমএনবি (MNB) ব্রিকসকে ৪ লাখ টাকা, এসকেআর (SKR) ব্রিকসকে ৪ লাখ টাকা, এবি (AB) ব্রিকসকে ৫ লাখ টাকা এবং ভাই ভাই ব্রিকস (VVB)কে ৩ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।এছাড়া সদর উপজেলার বারখাদা ও জুগিয়া এলাকায় অবস্থিত এমআইএইচ (MIH) ব্রিকস, এএসএসবি (ASSB) ব্রিকস, এএসএসবি-২ (ASSB-2) ব্রিকস ও এনবিসি (NBC) ব্রিকসকে পৃথকভাবে ৩ লাখ টাকা করে জরিমানা করা হয়।
