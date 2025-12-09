কুষ্টিয়া জেলার ব্যবসায়িক নেতৃবৃন্দের সাথে পুলিশ সুপারের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত 

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি:আজ (৮ ডিসেম্বর) মঙ্গলবার কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে জেলার ব্যবসায়িক নেতৃবৃন্দের সাথে মত-বিনিময় করেন কুষ্টিয়া পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন, পিপিএম (বার)।
উক্ত মতবিনিময় সভার শুরুতে পুলিশ সুপার সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। ব্যবসায়িক নেতৃবৃন্দগণ পুলিশ সুপারকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মুল্যবান মতামত প্রদান করেন। এছাড়াও পুলিশ সুপার জেলার সার্বিক আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রনে সকলের সহযোগীতা কামনা করেন।
এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) শিকদার মোঃ হাতসান ইমাম এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস্) ফয়সাল মাহমুদসহ কুষ্টিয়াসহ জেলা পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।
