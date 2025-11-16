কুষ্টিয়া-২ আসনের বিএনপির প্রার্থী সাথে সাংবাদিকদের মতবিনিময়।

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি:কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনের প্রার্থী ও জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপির) জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার রাগীব রউফ চৌধুরী সাথে সাংবাদিকদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার (১৫ নভেম্বর) সকালে মিরপুর প্রেসক্লাব কার্যলয়ে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রেসক্লাবের সভাপতি মারফত আফ্রিদীর সভাপতিত্বে
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ব্যারিস্টার রাগীব চৌধুরী বলেন, গণতান্ত্রিক ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ৩১ দফা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশ একটি কল্যানমুখী রাষ্ট্রে পরিণত হবে। ছাত্র-জনতার আন্দোলনে ফ্যাসিস্টরা ক্ষমতাচ্যুত হয়ে দেশ ত্যাগ করলেও রাষ্ট্র ও বিএনপি’র বিরুদ্ধে তারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। ব্যালটের মাধ্যমে জনগণ সকল ষড়যন্ত্রের জবাব দিবে। বিএনপি’র বিজয় নিশ্চিত করতে তিনি দলীয় নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান। তিনি নির্বাচিত হলে সাংবাদিকসহ সর্বস্তরের জনগণকে সাথে নিয়ে বাল্যবিবাহ, সন্ত্রাস ও মাদকমুক্ত আধুনিক মিরপুর ভেড়ামারা গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রহমত আলী রব্বান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আফজাল হোসেন, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম আলী, প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি আসাদুর রহমান বাবু, সাবেক আহ্বায়ক হুমায়ুন কবির হিমু বক্তব্য রাখেন।
প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক রাশেদুজ্জামান রিমনের পরিচালনায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি বাবলু রঞ্জন বিশ্বাস। এ সময়ে কুষ্টিয়া জর্জ কোর্টের কৌঁসুলি (পিপি) অ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম, প্রেসক্লাবের সিনিয়র সহ-সভাপতি অধ্যাপক আব্দুস সালাম, সাংগঠনিক সম্পাদক কুদরতে খোদা সবুজ, অর্থ সম্পাদক হাফিজু।
