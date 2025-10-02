গাংনীতে বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশনের উদ্যোগে শিক্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

মেহেরপুর অফিস:বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশন গাংনী উপজেলার আয়োজনে একটি শিক্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে গাংনী উপজেলার চৌগাছা দারুল ইয়াতীম মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান।

কর্মশালায় প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশনের সহকারি জেনারেল সেক্রেটারি ও ঢাকা মডেল কলেজের সহকারী অধ্যাপক রবিউল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশন মেহেরপুর জেলা শাখার সেক্রেটারি ও এ আর বি ডিগ্রী কলেজের সহকারী অধ্যাপক হাবিবুর রহমান।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশন মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি ও করমদি ডিগ্রী কলেজের সহকারী অধ্যাপক মাওলানা আবুল হাশেম। এছাড়াও কর্মশালায় গাংনী উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

