ঘোলদাড়ি ও হাপানিয়া ক্যাম্প পুলিশ পৃথক পৃথক মাদক বিরোধী অভিযান

আলমডাঙ্গা ব্যুরো: আলমডাঙ্গা থানা, ঘোলদাড়ি ও হাপানিয়া ক্যাম্প পুলিশ পৃথক পৃথক মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১ শ ৩০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট ও ৫০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধারসহ ২ জনকে গ্রেফতার করেছে। ২৬ জানুয়ারি সোমবার দুপুরে কুমারী ইউনিয়নের দুর্লভপুর থেকে ট্যাপেন্টাডল, বিকেলে রুইতনপুর বাজার থেকে গাঁজাসহ শুকুর আলী ও ২৭ জানুয়ারি বলিয়ারপুর থেকে ৩০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ আলমগীরকে গ্রেফতার করে।
জানাগেছে, আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের এসআই তোরগুল হাসান সোহাগ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় অফিসার ফোর্স নিয়ে কুমারী ইউনিয়নের দুর্লভপুর গ্রামে মাদক বিরোধী অভিযান চালায়। পুলিশ উপস্থিতি টের পেয়ে দুর্লভপুর গ্রামের শামসুল আলীর ছেলে মাদক ব্যবসায়ী হুদা আলী(৩৮) পালিয়ে যায়। তার ঘরের সানসেটের উপর থেকে ১শ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্দার করে পুলিশ। হুদা আলীকে পলাতক দেখিয়ে তার বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।
এদিকে একইদিন বিকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই ওবায়দুল্লাহ আল মামুন রুইতনপুর বাজারের সোনার বাংলা ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড মেসিনারীজে মাদক বিরোধী অভিযান চালায়। এসময় রুইতনপুর গ্রামের পূর্বপাড়ার ইউনুস আলীর ছেলে শুকুর আলী(৩৫)কে ৩৫ গ্রাম গাঁজাসহ গ্রেফতার করে। শুকুর আলী বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।
২৭ জানুয়ারি মঙ্গলবার দুপুরে ঘোলদাড়ি ক্যাম্প পুলিশের এসআই প্রদীপ বিশ্বাস মাদক ক্রয়বিক্রয়ের সংবাদ পেয়ে বলিয়ারপুর বাজারে অভিযান চালায়। বলিয়ারপুর বাজারের পাবলিক টয়লেটের সামনে থেকে গ্রামের দমদমাপাড়ার হাসিবুল ইসলামের ছেলে আলমগীর হোসেন(৩৫)কে গ্রেফতার করে। তার দেহতল্লাসি করে ৩০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করে পুলিশ। আলমগীর হোসেনের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।
