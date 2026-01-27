ঘোলদাড়ি ও হাপানিয়া ক্যাম্প পুলিশ পৃথক পৃথক মাদক বিরোধী অভিযান

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

আলমডাঙ্গা ব্যুরো: আলমডাঙ্গা থানা, ঘোলদাড়ি ও হাপানিয়া ক্যাম্প পুলিশ পৃথক পৃথক মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১ শ ৩০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট ও ৫০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধারসহ ২ জনকে গ্রেফতার করেছে। ২৬ জানুয়ারি সোমবার দুপুরে কুমারী ইউনিয়নের দুর্লভপুর থেকে ট্যাপেন্টাডল, বিকেলে রুইতনপুর বাজার থেকে গাঁজাসহ শুকুর আলী ও ২৭ জানুয়ারি বলিয়ারপুর থেকে ৩০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ আলমগীরকে গ্রেফতার করে।
জানাগেছে, আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের এসআই তোরগুল হাসান সোহাগ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় অফিসার ফোর্স নিয়ে কুমারী ইউনিয়নের দুর্লভপুর গ্রামে মাদক বিরোধী অভিযান চালায়। পুলিশ উপস্থিতি টের পেয়ে দুর্লভপুর গ্রামের শামসুল আলীর ছেলে মাদক ব্যবসায়ী হুদা আলী(৩৮) পালিয়ে যায়। তার ঘরের সানসেটের উপর থেকে ১শ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্দার করে পুলিশ। হুদা আলীকে পলাতক দেখিয়ে তার বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।
এদিকে একইদিন বিকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই ওবায়দুল্লাহ আল মামুন রুইতনপুর বাজারের সোনার বাংলা ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড মেসিনারীজে মাদক বিরোধী অভিযান চালায়। এসময় রুইতনপুর গ্রামের পূর্বপাড়ার ইউনুস আলীর ছেলে শুকুর আলী(৩৫)কে ৩৫ গ্রাম গাঁজাসহ গ্রেফতার করে। শুকুর আলী বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।
২৭ জানুয়ারি মঙ্গলবার দুপুরে ঘোলদাড়ি ক্যাম্প পুলিশের এসআই প্রদীপ বিশ্বাস মাদক ক্রয়বিক্রয়ের সংবাদ পেয়ে বলিয়ারপুর বাজারে অভিযান চালায়। বলিয়ারপুর বাজারের পাবলিক টয়লেটের সামনে থেকে গ্রামের দমদমাপাড়ার হাসিবুল ইসলামের ছেলে আলমগীর হোসেন(৩৫)কে গ্রেফতার করে। তার দেহতল্লাসি করে ৩০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করে পুলিশ। আলমগীর হোসেনের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
অন্যান্য পাতা

কুষ্টিয়ায় ভ্রাম্যমান আদালতে জরিমানা

অন্যান্য পাতা

জীবননগর হাসাদাহে ইউনিয়ন যুবদলের উদ্যােগে ধানের শীষের গণসংযোগ অনুষ্ঠিত

অন্যান্য পাতা

মুজিবনগরে তিন দিনব্যাপী কৃষি প্রযুক্তি মেলার উদ্বোধন

খেলার পাতা

আলমডাঙ্গা মহিলা ডিগ্রি কলেজে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More