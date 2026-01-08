চুয়াডাঙ্গায় নদীতে মরা মুরগি ফেলে জরিমানা গুনলেন ব্যবসায়ী

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গায় মাথাভাঙ্গা নদীর তীরে ও নদীতে মরা মুরগি ফেলে পরিবেশ দূষণের অভিযোগে একটি পোল্ট্রি ফার্মকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তর।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) বিকালে চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার ভিমরুল্লাই এলাকায় যৌথ অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা করা হয়।
অভিযানকালে মাথাভাঙ্গা নদীর তীরবর্তী এলাকা ও নদীতে মরা মুরগি ফেলে পরিবেশ মারাত্মকভাবে দূষণের প্রমাণ পাওয়া যায়। এ অভিযোগে চুয়াডাঙ্গা শহরের আরআরপি পোল্ট্রি ফার্মকে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এর ৬(গ) ধারা লঙ্ঘনের দায়ে ১৫ ধারায় ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।
চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের নেজারত ডেপুটি কালেক্টর (এনডিসি) মোহাম্মদ আলাউদ্দীন আল আজাদ বলেন, ঐতিহ্যবাহী মাথাভাঙ্গা নদীর তীরে ও নদীতে মরা মুরগি ফেলে পরিবেশ দূষণের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এ জরিমানা করা হয়েছে। একই সঙ্গে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে নদীর তীর ও আশপাশের সব আবর্জনা পরিষ্কার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, এ ধরনের বর্জ্য নদীর পানিদূষণ ঘটিয়ে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি সৃষ্টি করে। ভবিষ্যতে কেউ পরিবেশবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়ালে আরও কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
অভিযানকালে জেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মির্জা শহিদুল ইসলাম, পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক নরেশ চন্দ্র বিশ্বাসসহ জেলা পুলিশের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
