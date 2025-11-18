চুয়াডাঙ্গায় ভয়াবহ মোটরসাইকেল সংঘর্ষ: ৪ আরোহী গুরুতর আহত, আশঙ্কাজনক ২ জন ঢাকা মেডিকেলে রেফার্ড।

স্টাফ রিপোর্টার: চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর সড়কের হাতিকাটা নামক স্থানে উভয় দিক থেকে আসা দুটি মোটরসাইকেলের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনায় চারজন আরোহী গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার ১৭ নভেম্বর রাত আনুমানিক সাড়ে আটটার সময় চুয়াডাঙ্গা সদর এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
সংঘর্ষের ফলে উভয় মোটরসাইকেলে থাকা চার আরোহী — জুয়েল (১৬), সাব্বির (১৪), বায়জিদ (২১) এবং নাঈম (১৪) গুরুতর জখম হন। আহতদের মধ্যে জুয়েল ও সাব্বির সুমরদিয়া (চুয়াডাঙ্গা) এবং বায়জিদ ও নাঈম পিরোজপুর ও বাড়াদি (মেহেরপুর) এলাকার বাসিন্দা।
দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয় লোকজন আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে আসেন। জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করেন।
আহতদের মধ্যে জুয়েল (১৬) ও বায়জিদের (২১) অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাদের জরুরি ভিত্তিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (ঢামেক) রেফার্ড করা হয়েছে।
অন্যদিকে, সাব্বির (১৪) এবং নাঈম (১৪) বর্তমানে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের পুরুষ সার্জারি ওয়ার্ডে ভর্তি রয়েছেন এবং তাদের চিকিৎসা চলছে। চুয়াডাঙ্গার সদর থানার ওসি খালেদুর রহমান জানান ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে,দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে এবং পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া শুরু করতে পুলিশ কাজ করছে
