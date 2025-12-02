চুয়াডাঙ্গার দু’টি আসনে জেএসপি’র প্রার্থী ঘোষণা এক আসনে তৌহিদ দুই আসনে সেলিম।

স্টাফ রিপোর্টার:ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসপি) দেশের ১৭০টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে। গতকাল রবিবার বিকেল ৩টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে দলের সিনিয়র সহ-সভাপতি তানিয়া রবের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক স্বপন আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রার্থিতা ঘোষণা করেন।
ঘোষিত তালিকা অনুযায়ী চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হয়েছেন জাতীয় শ্রমিক জোটের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি, জেএসপি’র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, বিশিষ্ট রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব তৌহিদ হোসেন।
অন্যদিকে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে প্রাথমিকভাবে মনোনীত করা হয়েছে শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের চুয়াডাঙ্গা জেলা সভাপতি, চুয়াডাঙ্গা নাগরিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক, সাহিত্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এবং পেশাজীবী নেতৃত্বে পরিচিত শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক ও বিশিষ্ট সমাজকর্মী অধ্যাপক শেখ সেলিমকে।
জেএসপি জানায়, দেশের সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সংগঠনের দীর্ঘদিনের প্রস্তুতির ভিত্তিতে প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে।
