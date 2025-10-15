চুয়াডাঙ্গায় ফসলি জমি থেকে সাড়ে ছয় কেজি ওজনের গাঁজা গাছ উদ্ধার

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ সদর উপজেলার চন্ডিপুর গ্রামস্থ শাওরা তলার মাঠের জনৈক টিটন (২৮)-এর চাষাবাদকৃত ফসলি জমি থেকে ৬ কেজি ৫০০ গ্রাম ওজনের একটি গাঁজা গাছ উদ্ধার করেছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এই অভিযান চালানো হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সোমবার ১৪ অক্টোবর বিকেল ৪টার সময় স্থানীয় এক ব্যক্তি চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালেদুর রহমানকে গাঁজা গাছ চাষের বিষয়ে ফোন দিয়ে অবহিত করেন। সংবাদের ভিত্তিতে, চুয়াডাঙ্গা সদর থানার এসআই (নিঃ) ওবাইদুর রহমান ও এএসআই আতিকুর রহমানসহ পুলিশের একটি দল তাৎক্ষণিক চন্ডিপুর গ্রামস্থ শাওরা তলার মাঠে অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় টিটন (২৮)-এর ফসলি জমির মধ্যখান থেকে প্রায় ৯০ ইঞ্চি লম্বা ও ৬ কেজি ৫০০ গ্রাম ওজনের গাঁজা গাছটি উদ্ধার করা হয়।
এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি খালেদুর রহমান বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে তাদের অভিযান সবসময় অব্যাহত রয়েছে। তিনি জানান, সংবাদের ভিত্তিতে এই অভিযানে গাঁজা গাছ উদ্ধার করা হয় এবং এ বিষয়ে তদন্ত চলছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনগত প্রক্রিয়া চলমান।

