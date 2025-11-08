চুরি ছিনতাই বেড়ে যাওয়ায় দর্শনায় রিকশা ও ভ্যানচালকদের মধ্যে প্রতিফলক জ্যাকেট বিতরণ

বিশেষ প্রতিবেদক:সাম্প্রতিক সময়ে দর্শনায় চুরি ও ছিনতাইয়ের ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় রাতের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের পাশাপাশি সামাজিক উদ্যোগও সামনে এসেছে।
এমন এক মানবিক উদ্যোগ নিয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, দর্শনা শাখা। শুক্রবার রাতে সংগঠনটির পক্ষ থেকে শহরের বিভিন্ন স্থানে কর্মরত রিকশা ও ভ্যানচালকসহ রাতে কাজ করা নাইটগার্ড মানুষদের মধ্যে প্রতিফলক (রিফ্লেকটিভ) জ্যাকেট বিতরণ করা হয়।
সংগঠনের নেতারা জানান, এই প্রতিফলক জ্যাকেটগুলো রাতে চলাফেরা করা শ্রমজীবী মানুষদের দৃশ্যমানতা বাড়াবে, দুর্ঘটনার ঝুকি কমাবে এবং নিরাপত্তাবোধও জোগাবে। জ্যাকেটগুলোর পেছনে পুলিশের হেল্পলাইন নম্বর (০১৩২০১৪৮২৭৮) লেখা রয়েছে, যাতে জরুরি প্রয়োজনে তারা দ্রুত সহায়তা পেতে পারেন।
বিতরণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা তানভীর অনিক, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, এবং আরও অনেকে।
সংগঠনের সদস্যরা জানান, দর্শনাকে নিরাপদ ও সুন্দর রাখার লক্ষ্যে তাদের এই উদ্যোগ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.