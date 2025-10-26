চুয়াডাঙ্গার খাড়াগোদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সংকর প্রসাদ অধিকারী পরলোক গমন করেছেন

গড়াইটুপি প্রতিনিধি:সদালাপী, মিষ্টভাষী, সর্বজন শ্রদ্ধাভাজন সকলের প্রিয় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার খাড়াগোদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক স্বর্গীয় সংকর প্রসাদ অধিকারী পরলোক গমন করেছেন। গতপরশুদিন রাত ১০ টার দিকে নিজ বাড়িতে বার্ধক্যজনিত কারনে ইহলোক ত্যাগ করেন।
জানাগেছে,ঝিনাইদহ সদর উপজেলার সাধুহাটি ইউনিয়নের বোড়াই গ্রামের স্বর্গীয় সংকর প্রসাদ অধিকারী ১৯৬১ সালে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গড়াইটুপি ইউনিয়নের খাড়াগোদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা হয়।প্রতিষ্ঠার পর থেকে দীর্ঘ প্রায় ৪৫ বছর সুদীর্ঘ কাল অত্যন্ত সুনামের সাথে শিক্ষকতা করেন।তিনি ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।অবসরে যাবার পর বার্ধক্যজনিত কারনে গতপরশুদিন রাত ১০ টার দিকে তিনি পরলোক গমন করেন। গতকাল রোববার দুপুরে স্থানীয় শ্মশান ঘাটে তিনার শেষকৃত্য শেষ করা হয়।
সাংসারিক জীবনে ১ সন্তান ও ২ কণ্যাসন্তানসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।
এদিকে তার মৃত্যুর খবর জানাজানি হলে খাড়াগোদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাহারুল ইসলাম ও সভাপতি নুরুল ইসলাম, শিক্ষক আবু তাহেরসহ সহকর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা দূর দূরান্ত থেকে এক নজর দেখার জন্য ছুটে আসে ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।
