চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় নিয়ম বহির্ভূত ব্যবসা পরিচালনা করায় দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দামুড়হুদা বাজারে তদারকিমূলক অভিযানে নিয়ম বহির্ভুত ব্যবসা পরিচালনা ও মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রয় করায় দুই প্রতিষ্ঠানকে ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আজ সোমবার বেলা পৌনে ১১টা থেকে সাড়ে ১২টা পর্যন্ত জেলা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এ অভিযান পরিচালনা করেন।
ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মামুনুল হাসান জানান,
নিয়মিত অভিযানের অংশ হিসেবে আজ সোমবার
দামুড়হুদা উপজেলার দামুড়হুদা বাজারে তদারকিমূলক অভিযান পরিচালিত হয়।
বেলা পৌনে ১১টা থেকে সাড়ে ১২টা পর্যন্ত পরিচালিত অভিযানে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য, ঔষধ ও জ্বালানী গ্যাস তদারকি করা হয়।
এ সময় নিয়ম বহির্ভুত ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৫২ ধারায় আলমগীর হোসেন এর প্রতিষ্ঠান মেসার্স আলমগীর এন্টারপ্রাইজ এন্ড ক্রোকারিজ গার্ডেনকে ৩০হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৫১ ধারা অনুসারে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রয়ের জন্য মেজবাউদ্দীন এর প্রতিষ্ঠান মেসার্স জননী ফার্মেসীকে ৫হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
সর্বমোট দুই প্রতিষ্ঠানকে ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।
এসময় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে ত্রুটি সংশোধনপূর্বক ব্যবসা পরিচালনার করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
অভিযান পরিচালনা করেন চুয়াডঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান।
সহযোগিতায় ছিলেন ক্যাব প্রতিনিধি রফিকুল ইসলাম ও জেলা পুলিশের একটা টীম।
