চুয়াডাঙ্গার শঙ্ককরচন্দ্র ইউনিয়ন বিএনপির কুশল বিনিময়সভায় শরীফ সংগঠনকে সুসংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করা এখন সময়ের দাবি

স্টাফ রিপোর্টার: চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার শঙ্করচন্দ্র ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে কুশল বিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকেল ৪টায় ইউনিয়নের ভান্ডারদহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শঙ্করচন্দ্র ইউনিয়ন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য দেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান শরীফ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন-বিএনপি দেশের মানুষের ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম করছে। আজ দেশের মানুষ ন্যায় বিচার, সুশাসন এবং তাদের মৌলিক অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। এই পরিবর্তনের জন্য ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতা-কর্মীরাই হবে প্রধান শক্তি। তাই সংগঠনকে আরও সুসংগঠিত, ঐক্যবদ্ধ ও গতিশীল করে তোলা এখন সময়ের দাবি। তিনি আরও বলেন, ‘শঙ্করচন্দ্র ইউনিয়ন বিএনপির নেতা-কর্মীরা সব সময়ই আন্দোলন-সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আপনাদের ত্যাগ, সাহস ও অবদান বিএনপির শক্তিকে আরও সুদৃঢ় করেছে। আজকের এই কুশল বিনিময়সভা শুধু আনুষ্ঠানিকতা নয়-এটি আমাদের ঐক্যের প্রতীক, প্রতিজ্ঞার পুনর্নবীকরণ। আগামী দিনে যেকোনো আন্দোলন বা গণতান্ত্রিক কর্মসূচিতে শঙ্করচন্দ্র ইউনিয়ন হবে সামনের সারির অগ্রযোদ্ধা।’ শরীফুজ্জামান বলেন, ‘আমরা এমন একটি বাংলাদেশ গড়তে চাই, যেখানে জনগণের মতামতই হবে রাষ্ট্র পরিচালনার ভিত্তি। কৃষক-শ্রমিক-গরিব মানুষের অধিকার নিশ্চিত হবে এবং কেউ রাজনৈতিক কারণে নিপীড়নের শিকার হবে না। এজন্য প্রত্যেক নেতা-কর্মীকে মানুষের দুঃখ-দুর্দশার সময়ে পাশে দাঁড়াতে হবে, তাদের সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হতে হবে। আন্দোলনের প্রস্তুতির পাশাপাশি মানুষের কল্যাণে কাজ করাও আমাদের দায়িত্ব।’ বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সফিকুল ইসলাম পিটু, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি নজরুল ইসলাম নজু, সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান লিপটন, সিনিয়র সহ-সভাপতি এম.আর মুকুল, সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি অ্যাড. এমএম শাহজাহান মুকুল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুজাফর মণ্টু, জেলা জজকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাড. মারুফ সারোয়ার বাবু, জেলা কৃষকদলের আহ্বায়ক মোকাররম হোসেন, জেলা আইনজীবী ফোরামের আহ্বায়ক অ্যাড. আ স ম আব্দুল রউফ, জেলা জাসাস-এর সাধারণ সম্পাদক সেলিমুল হাবিব সেলিম ও সদর উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ। শঙ্করচন্দ্র ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম রুবেলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন-ইউনিয়ন বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুল হাই, সাংগঠনিক সম্পাদক খোরশেদ আলম, জেলা যুবদলের সহ সভাপতি আরিফ হোসেন, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি সাইফুল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক আমানুল্লাহ আমান, সদর উপজেলা কৃষকদলের সদস্য সচিব রায়হান উদ্দিন, সদর উপজেলা যুবদলের ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক মতিউর রহমান মিশর, সদস্য সচিব মহলদার ইমরান রিণ্টু, সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক এম এ হাসান, সদর উপজেলা ওলামা দলের আহ্বায়ক রাকিবুল ইসলাম, সদস্য সচিব শরীফুজ্জামান সুমন, সদর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব মাহবুবসহ ইউনিয়ন বিএনপির সকল ওয়ার্ডের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকসহ অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

 

