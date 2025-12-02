চুয়াডাঙ্গায় কৃষি প্রযুক্তি ও পুষ্টি মেলা–২০২৫ উদ্বোধন

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের মুক্তমঞ্চ প্রাঙ্গণে মঙ্গলবার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেনের উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে তিন দিনব্যাপী কৃষি প্রযুক্তি ও পুষ্টি মেলা–২০২৫। কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত এ মেলা চলবে আগামী ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মাসুদুর রহমান সরকার। প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসক তাঁর বক্তব্যে সঠিক পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ ও সার–কিটনাশকের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, অতিরিক্ত প্রক্রিয়াজাত খাবার ও কৃষিতে অতিরিক্ত রাসায়নিক ব্যবহারে স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ে।
সভাপতি মাসুদুর রহমান সরকার বলেন, খাদ্যে স্বয়ম্ভর হলেও পুষ্টিতে দেশের ঘাটতি রয়েছে; তাই কৃষকদের সঠিক প্রযুক্তি ও নিরাপদ চাষাবাদে আরও সচেতন হতে হবে।
অনুষ্ঠানে সিভিল সার্জন ডা. হাদি জিয়া উদ্দিনসহ জেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, কৃষি উদ্যোক্তা ও সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।
মেলায় সরকারি–বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় উৎপাদকরা বিভিন্ন কৃষি প্রযুক্তি ও পণ্য প্রদর্শন করছে, যা কৃষকদের মাঝে পুষ্টি–সচেতনতা ও প্রযুক্তি ব্যবহারের উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে।
