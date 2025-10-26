চুয়াডাঙ্গায় ছাগলের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে ব্যবসায়ী নিহত

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় ছাগলের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে জীবন আহমেদ (১৮) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ রোববার (২৬ অক্টোবর) দুপুর আনুমানিক ২টার দিকে ছয়ঘড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন মাল্টা বাগানের পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত জীবন আহমেদ দামুড়হুদা উপজেলার পারকেষ্টপুর মদনা পশ্চিম পাড়ার আব্দুস সেলিমের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুপুরে জীবন আহমেদ মদনা বাজারের হাজী স্টোরের মালামাল কিনতে মোটরসাইকেলে করে দর্শনা যাচ্ছিলেন। পথে ছয়ঘড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় হঠাৎ একটি ছাগল রাস্তা পার হতে গেলে তার মোটরসাইকেলের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে তিনি সড়কের পাশে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে দ্রুত চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যান।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. আফরিনা ইয়াসমিন বলেন, “দুপুরের দিকে জীবন আহমেদ নামে এক যুবককে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা যায়, তার মাথা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুরুতর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। অবস্থার অবনতি হওয়ায় দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা হলেও হাসপাতালে আনার আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।”

নিহতের চাচা জানান, “আমি চুয়াডাঙ্গাতেই ছিলাম। হঠাৎ ফোনে খবর পাই আমার ভাতিজা সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে ছুটি আসি। এখানে এসে জানতে পারি, চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেছেন। আমার ভাইদের ছয়ঘড়িয়া বাজারে মুদি দোকান আছে। জীবন ওই দোকানেই থাকত। দোকানের মাল কিনতে দর্শনায় যাচ্ছিল, পথে ছাগলের সঙ্গে সংঘর্ষে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানতে পেরেছি।”পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এ ঘটনায় তাদের কোনো অভিযোগ নেই।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালেদুর রহমান বলেন, “পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় নিহতের লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।

