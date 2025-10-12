চুয়াডাঙ্গায় টাইফয়েড কনজুগেট ভ্যাকসিন টিকাদান ক্যাম্পেইন কার্যক্রমের উদ্বোধন

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গায় টাইফয়েড কনজুগেট ভ্যাকসিন টিকাদান ক্যাম্পেইন কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ রোববার সকাল ১০ টায় সিভিল কার্যালয় চত্বরে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (ডিডিএলজি) শারমিন আক্তার প্রধান অতিথি হিসেবে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। সিভিল সার্জন ডা. হাদী জিয়া উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সদর হাসপাতালের তত্ত¡াবধায়ক ডা. বিদ্যুৎ কুমার বিশ^াস, পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপপরিচালক দীপক কুমার সাহা ও চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা প.প. কর্মকর্তা ডা. আওলিয়ার রহমানসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
চুয়াডাঙ্গা জেলায় ২ লাখ ৭৭ হাজার ২৪৭ জন ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সী শিশুকে ১ ডোজ করে টিকা দেয়ার লক্স্যমাত্রা ধরা হয়েছে। অনলাইনে রেজিষ্টেশনের মাধ্যমে শিশুদের টিকা প্রদান করা হচ্ছে।
সভায প্রধান অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শারমিন আক্তার বলেন, যেসকল শিক্ষার্থী এখনও অনলাইন রেজিষ্ট্রেশন করেনি ,তাদেরকে দ্রæত রেজিষ্ট্রেশন করে টিকা প্রদান করার আহবান জানাচ্ছি। এ টিকায় কোন পাশর্^প্রতিক্রিয়া নেই।
এদিকে, বেলা ১১ টায় চুয়াডাঙ্গা রিজিয়া খাতুন প্রভাতী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে টাইফয়েড টিকাদান কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন পৌর প্রশাসক ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শারমিন আক্তার। এসময় তিনি শিশৃদেরকে এ টাইফয়েড টিকা প্রদানে উৎসাহিত করেন।
