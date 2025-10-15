চুয়াডাঙ্গা ডায়াবেটিক সমিতি কার্যালয়ে রহস্যজনক চুরি: খোয়া গেল লাখ টাকার ইনসুলিন, সিসিটিভি ফুটেজেও অধরা চোর।

চুয়াডাঙ্গা ডায়াবেটিক সমিতি কার্যালয়ে রহস্যজনক চুরি: খোয়া গেল লাখ টাকার ইনসুলিন, সিসিটিভি ফুটেজেও অধরা চোর।
স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা ডায়াবেটিক সমিতি কার্যালয়ে জানালার গ্রিল কেটে দুর্ধর্ষ ও রহস্যজনক চুরির ঘটনা ঘটেছে। গত ১১ অক্টোবর দিবাগত রাত আনুমানিক ২টার দিকে এই চুরি সংঘটিত হয় বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এ ঘটনায় ডায়াবেটিক সমিতির পক্ষ থেকে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।
ডায়াবেটিক সমিতির প্রশাসনিক কর্মকর্তা ডা. আব্দুল্লাহ আল নোমান স্বাক্ষরিত লিখিত অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, সমিতির নীচতলা ভবনের অফিস রুম থেকে আনুমানিক রাত ২টা থেকে ৪টার মধ্যে চোরেরা সমিতির ফ্রিজে রাখা ৬১৫ পিস ইনসুলিন চুরি করে নিয়ে যায়। চুরি যাওয়া ইনসুলিনগুলোর আনুমানিক মূল্য ২ লাখ ৮০ হাজার টাকা বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।
সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর বিষয় হলো, কার্যালয়ের সিসি ক্যামেরায় রহস্যজনক চুরির ঘটনাটি পরিষ্কারভাবে দেখা গেলেও, ঘটনার দুই-তিন দিন পেরিয়ে গেলেও চোরকে এখনো শনাক্ত বা আটক করতে পারেনি পুলিশ।
গত ১২ অক্টোবর চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলেও, এখন পর্যন্ত চোরকে আটক করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ। এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালেদুর রহমান জানান, অভিযোগ পাওয়া গেছে এবং বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলমান রয়েছে।
লাখ টাকার ইনসুলিন চুরির এই ঘটনায় ডায়াবেটিক সমিতির চিকিৎসা পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যেও চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। দ্রুত চোর শনাক্ত ও মালামাল উদ্ধারের দাবি জানিয়েছেন সমিতি কর্তৃপক্ষ।
