চ্যাটজিপিটির ডায়েট প্ল্যান মেনে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে বৃদ্ধ

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

চ্যাটজিপিটির কাছ থেকে ডায়েট প্ল্যান নিয়েছিলেন ৬০ বছর বয়সি এক বৃদ্ধ। কিন্তু সেই পরামর্শ মানার পর অবশেষে তাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে। তবে নিউইয়র্কের বাসিন্দা ওই ব্যক্তির পরিচয় জানা যায়নি। খবর নিউইয়র্ক পোস্টের।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওই ব্যক্তি নিজের কোনো ধরনের মেডিক্যাল ইতিহাস উল্লেখ না করেই চ্যাটজিপিটির কাছে ডায়েট প্ল্যান চেয়েছিলেন। তিনি খাবারের লবন বা সোডিয়াম ক্লোরাইডের ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে পড়াশোনা করে সেটি খাদ্যতালিকা থেকে বাদ দিতে চ্যাটজিপিটির পরামর্শ চান। এসময় এআই চ্যাটবট তাকে বিকল্প হিসেবে সোডিয়াম ব্রোমাইড ব্যবহারের পরামর্শ দেয়।

সোডিয়াম ব্রোমাইড দেখতে অনেকটা লবণের মতো হলেও এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন যৌগ। এটি মাঝে মাঝে ওষুধে ব্যবহৃত হলেও শিল্প ও পরিষ্কারক কাজেই বেশি ব্যবহৃত হয়। এটি অতিরিক্ত গ্রহণে মারাত্মক স্নায়বিক ও ত্বকের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, পুষ্টিবিদ্যা বিষয়ে পড়াশোনা করা ওই ব্যক্তি অনলাইনে সোডিয়াম ব্রোমাইড কিনে তিন মাস ধরে লবণের পরিবর্তে এটি গ্রহণ করতে থাকেন। এসময় তিনি নিজে পানি ফিল্টার করতেন ও নানা খাদ্যসংযম মেনে চলতেন। ধীরে ধীরে তার তীব্র পিপাসা, শরীরের সমন্বয়হীনতা, সন্দেহপ্রবণতা এবং অদৃশ্য-শব্দ শোনা ও দেখা—এমন উপসর্গ দেখা দেয়।

হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার প্রথম ২৪ ঘণ্টায় তার মানসিক অবস্থার অবনতি ঘটে। চিকিৎসকরা জানান, পূর্বে তার কোনো মানসিক বা শারীরিক অসুস্থতার ইতিহাস ছিল না। পরে তাকে তরল, ইলেকট্রোলাইট ও অ্যান্টিসাইকোটিক ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। কিন্তু সেখান থেকে পালানোর চেষ্টা করায় তাকে মানসিক রোগীদের ওয়ার্ডে রাখা হয়। তিন সপ্তাহের চিকিৎসার পর তিনি সুস্থ হয়ে ছাড়পত্র পান।

চিকিৎসকদের মতে, এ ঘটনা প্রমাণ করে যে চ্যাটজিপিটির মতো এআই সিস্টেমগুলো বৈজ্ঞানিক ভুল তথ্য দিতে পারে, যা অনেক সময় বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। ওপেনএআই নিজেও শর্তাবলীতে উল্লেখ করেছে যে, এর আউটপুট সবসময় সঠিক নাও হতে পারে এবং কোনো ক্ষেত্রেই একে পেশাদার পরামর্শকের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়।

