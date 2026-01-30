জীবননগরের গয়েশপুর ও রাজাপুর বিজিবির অভিযান উইনকোরেক্স সিরাপসহ নতুনপাড়ার মুকুল আটক

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

জীবননগর ব্যুরো: জীবননগর উপজেলার গয়েশপুর বিওপি ও রাজাপুর বিওপির বিজিবি সদস্যরা সীমান্তে মাদক বিরোধী পৃথক অভিযান পরিচালনা করেছে। গত বুধবার সন্ধ্যায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। পরিচালিত অভিযানে খেঁজুরের গুড় ভর্তি ক্যারেট হতে ভারতীয় মাদক ৯২ বোতল উইনকোরেক্স সিরাপ ও ২৪ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়েছে।
মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটালিয়ন সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গয়েশপুর বিওপির হাবিলদার বেল্লাল হোসেনের নেতৃত্বে বিজিবির একটি টিম বৃহস্পতিবার রাতে পেয়ারাতলা বাজারে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানকালে সন্দেহভাজন ৫টি প্লাস্টিকের ক্যারেট আটক করা হয়। আটককৃত ক্যারেট হতে ১৩০ কেজি খেঁজুরের গুড় ও ৯২ বোতল ভারতীয় নতুন মাদক উইনকোরেক্স উদ্ধারসহ মুকুল মিয়াকে (৩৫) আটক করা হয়। আটক মুকুল জীবননগর উপজেলার নতুনপাড়া গ্রামের মৃত কফিল উদ্দিনের ছেলে। অপর দিকে রাজাপুর বিওপির নায়েব সুবেদার ভুঁইয়া ইকবাল হোসেনের নেতৃত্বে বিজিবির অপর একটি টিম রাজাপুর গ্রামের নৈমুদ্দিন মন্ডলের আম বাগানের মধ্যে অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানকালে আসামীবিহীন অবস্থান ২৪ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়। মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক মুন্সী ইমদাদুর রহমান বিষয়টি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সাংবাদিকদের নিশ্চিত করেছেন।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
সর্বশেষ

জীবননগর নতুনপাড়ায় চোরাচালানী ব্যবসাকে কেন্দ্র করে পিতা-পুত্রকে কুপিয়ে জখম

সর্বশেষ

জীবননগর প্রেসক্লাবের পাল্টা বিবৃতি

অন্যান্য পাতা

ঘোলদাড়ি ও হাপানিয়া ক্যাম্প পুলিশ পৃথক পৃথক মাদক বিরোধী অভিযান

খেলার পাতা

আলমডাঙ্গা মহিলা ডিগ্রি কলেজে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More