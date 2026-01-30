জীবননগরের গয়েশপুর ও রাজাপুর বিজিবির অভিযান উইনকোরেক্স সিরাপসহ নতুনপাড়ার মুকুল আটক

জীবননগর ব্যুরো: জীবননগর উপজেলার গয়েশপুর বিওপি ও রাজাপুর বিওপির বিজিবি সদস্যরা সীমান্তে মাদক বিরোধী পৃথক অভিযান পরিচালনা করেছে। গত বুধবার সন্ধ্যায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। পরিচালিত অভিযানে খেঁজুরের গুড় ভর্তি ক্যারেট হতে ভারতীয় মাদক ৯২ বোতল উইনকোরেক্স সিরাপ ও ২৪ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়েছে।
মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটালিয়ন সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গয়েশপুর বিওপির হাবিলদার বেল্লাল হোসেনের নেতৃত্বে বিজিবির একটি টিম বৃহস্পতিবার রাতে পেয়ারাতলা বাজারে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানকালে সন্দেহভাজন ৫টি প্লাস্টিকের ক্যারেট আটক করা হয়। আটককৃত ক্যারেট হতে ১৩০ কেজি খেঁজুরের গুড় ও ৯২ বোতল ভারতীয় নতুন মাদক উইনকোরেক্স উদ্ধারসহ মুকুল মিয়াকে (৩৫) আটক করা হয়। আটক মুকুল জীবননগর উপজেলার নতুনপাড়া গ্রামের মৃত কফিল উদ্দিনের ছেলে। অপর দিকে রাজাপুর বিওপির নায়েব সুবেদার ভুঁইয়া ইকবাল হোসেনের নেতৃত্বে বিজিবির অপর একটি টিম রাজাপুর গ্রামের নৈমুদ্দিন মন্ডলের আম বাগানের মধ্যে অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানকালে আসামীবিহীন অবস্থান ২৪ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়। মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক মুন্সী ইমদাদুর রহমান বিষয়টি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সাংবাদিকদের নিশ্চিত করেছেন।
