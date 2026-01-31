জীবননগরের হাসাদাহ জামায়াত ইসলামির প্রার্থী রুহুল আমিনের গণসংযোগ অনুষ্ঠিত

হাসাদাহ প্রতিনিধিঃ আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর চুয়াডাঙ্গা -২ আসনের প্রার্থী ও জেলা আমীর অ্যাডভোকেট রুহুল আমিন গতকাল শনিবার জীবননগর উপজেলার হাসাদাহ ইউনিয়নে ১ নং ওয়ার্ড পুরন্দপর গ্রাম, ২ নং ওয়ার্ড মাধবপুর গ্রাম, ৩ নং ওয়ার্ড কাটাপোল গ্রাম, ৪ নং ওয়ার্ড বকুন্ডিয়া ও ৫ নং ওয়ার্ড হাসাদাহ বাজারে গণসংযোগ করেন এবং দাঁড়ী পাল্লা মার্কায় ভোট প্রার্থনা করেন। হাসাদাহ বাজারে গণসংযোগ শেষে হাসাদাহ বাজারে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী শাখা অফিসে এসে বক্তব্য রাখেন জেলা আমির অ্যাডভোকেট রুহুল আমিন বলেন, আগামীতে রাষ্ট্রক্ষমতায় গেলে জামায়াত ইসলামি ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় কাজ করবে। দুর্নীতিমুক্ত ও শোষণহীন সমাজ গঠনের জামায়াতের প্রতিটি কর্মী দৃঢ়
প্রতিজ্ঞ। তিনি আরো বলেন, শূন্য থেকে পাঁচ বছরে শিশুদের সরকারি ফ্রী চিকিৎসা সেবা দেয়া হবে। এটা নির্বাচনি ২য় ইস্তেহার। আমরা দুর্নীতি কে জিরো টলার্সে দেখাতে চাই। সরকারি আধা সরকারি ব্যবসা বানিজ্য সকল যায়গা থেকে দুর্নীতি বন্ধ করতে চাই। সকল মানুষকে কাজ দিতে চাই।গণসংযোগ কালে এসময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গায় জেলা সেক্রেটারি এডভোকেট আসাদুজ্জামান, জেলা ওলামা বিভাগের সভাপতি মাওলানা ইসরাইল হুসাইন,জেলা ছাত্র শিবিরের সভাপতি সাগর আহমেদ, জীবননগর উপজেলা সেক্রেটারি মাহফুজুর রহমান, উপজেলা শ্রমিক কল্যাণ বিভাগের সভাপতি কামাল উদ্দীন, উপজেলা কর্মপরিষদের সদস্য আব্দুস সালাম, হাসাদাহ ইউনিয়ন আমির আকতারুজ্জামান, নায়াবে আমির আবুল কাশেম, সেক্রেটারি লাল্টু মিয়া, সহ সেক্রেটারির আজিবর রহমান, সহ সেক্রেটারির ও নির্বাচন পরিচালক শফিকুল ইসলাম শিমুল, বায়তুলমাল তোফাজ্জেল হোসেন,তারবিয়াত সেক্রেটারি ওলিয়ার রহমান ও ৫ নং ওয়ার্ড সভাপতি সোহাগ মোল্লাসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দরা।
হাসাদাহ প্রতিনিধিঃ আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর চুয়াডাঙ্গা -২ আসনের প্রার্থী ও জেলা আমীর অ্যাডভোকেট রুহুল আমিন গতকাল শনিবার জীবননগর উপজেলার হাসাদাহ ইউনিয়নে ১ নং ওয়ার্ড পুরন্দপর গ্রাম, ২ নং ওয়ার্ড মাধবপুর গ্রাম, ৩ নং ওয়ার্ড কাটাপোল গ্রাম, ৪ নং ওয়ার্ড বকুন্ডিয়া ও ৫ নং ওয়ার্ড হাসাদাহ বাজারে গণসংযোগ করেন এবং দাঁড়ী পাল্লা মার্কায় ভোট প্রার্থনা করেন। হাসাদাহ বাজারে গণসংযোগ শেষে হাসাদাহ বাজারে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী শাখা অফিসে এসে বক্তব্য রাখেন জেলা আমির অ্যাডভোকেট রুহুল আমিন বলেন, আগামীতে রাষ্ট্রক্ষমতায় গেলে জামায়াত ইসলামি ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় কাজ করবে। দুর্নীতিমুক্ত ও শোষণহীন সমাজ গঠনের জামায়াতের প্রতিটি কর্মী দৃঢ়
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.