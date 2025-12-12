জীবননগরের হাসাদাহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সাইদুর রহমানের চিকিৎসার জন্য সহায়তার আবেদন

জীবননগরের হাসাদাহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সাইদুর রহমানের চিকিৎসার জন্য সহায়তার আবেদন
হাসাদাহ প্রতিনিধিঃজীবননগর উপজেলার হাসাদাহ বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সাইদুর রহমান দীর্ঘদিন ধরে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ঢাকা পিজি হাসপাতাল ( বিএসএমএমইউ) এ চিকিৎসাধীন রয়েছেন।দিন দিন তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটছে।চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী তার দ্রুত উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন হলেও আর্থিক সংকটের কারনে চিকিৎসা অব্যাহত রাখা কঠিন হচ্ছে। দীর্ঘ চিকিৎসা নিয়মিত কেমোথেরাপি, ওষুধ এবং চিকিৎসা পরবর্তী ব্যয় বহন করতে গিয়ে পরিবারের প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে। এমন কঠিন সময়ে অসুস্থ সাইদুর রহমান মাস্টাররের পরিবার তার প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী, সহকর্মী, শুভাকাঙ্ক্ষী, সমাজের দানশীল ব্যাক্তি এবং প্রবাসী প্রতি মানবিক সহায়তার আবেদন জানিয়েছেন। একজন শিক্ষা-সেবকের জীবন রক্ষায় সামান্য সহযোগিতাও হতে পারে অনন্য অবদান এমনটাই প্রত্যাশা তার পরিবারের। একজন শিক্ষকের চিকিৎসা ব্যয়ে আপনার অল্প সহায়তাও জীবন বাচাতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখতে পারে। সকল শুভাকাঙ্ক্ষী ও দানশীল ব্যক্তিকে সাইদুর রহমান মাস্টারের চিকিৎসা সহায়তায় পাশে দাঁড়ানোর অনুরোধ জানানো হচ্ছে।সহায়তা পাঠানোর মাধ্যমে – বিকাশ/ নগত: ০১৩০৬৭৫৫৩৩০, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট : নাম : Md. SHAIDUR RAHMAN অ্যাকাউন্ট নং: ০১০০০৬৭১৩৩৯৬৪ ব্যাংক : জনতা ব্যাংক, হাসাদাহ শাখা, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।
