জীবননগরে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত ফোন ও মোটরসাইকেল বন্ধে প্রধান শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনময়

জীবননগর ব্যুরো :জীবননগরে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত মোবাইল ফোন ও মোটরসাইকেল ব্যবহার বন্ধ, মাদক ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার (১৩ই অক্টোবর ) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে জীবননগর উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করে ওয়েভ ফাউন্ডেশন।
সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আল আমীন৷ সভাপতিত্ব করেন জীবননগর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) জিয়াউল হক। স্বাগত বক্তব্য দেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক জহির রায়হান।
অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জীবননগর উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার সৈয়দ আব্দুল জব্বার।
সভায় উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈয়দজাদী মাহবুবা মঞ্জুর মৌনা, জীবননগর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) রিপন কুমার দাস, জীবননগর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ইসমাইল হোসেন, উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা জুয়েল শেখ, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা জাকির উদ্দিন মোড়ল, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার মো. আব্দুল আলীম সজল, জীবননগর প্রেসক্লাবের আহ্বায়ক মো. রিপন হোসেন প্রমুখ।
সভায় বক্তারা বলেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার বিদ্যালয়ে রেজুলেশন পাঠানোয় আমরা কার্যকারী উদ্যোগ নিতে পেরেছি। এই রেজুলেশন আমাদের সহায়ক হয়েছে। আমাদের দাবি, উপজেলা নির্বাহী অফিসার যদি, মাঝেমধ্যে বিদ্যালয়ে গিয়ে তদারকি করেন তাহলে আরও ভালো হবে। রেজুলেশন আরও কার্যকারী করতে পারব।
জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আল আমীন বলেন, আপনাদের দাবিগুলো যৌক্তিক। দাবিগুলো বাস্তবায়নে প্রদক্ষেপ নেওয়া হবে। অভিভাবকদের সঙ্গে শিক্ষকদের সম্পর্ক বাড়াতে হবে। নিয়মিত অভিভাবক সমাবেশের আয়োজন করতে হবে।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.