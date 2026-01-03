জীবননগরে জাতীয় সমাজসেবা দিবস পালিত

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

জীবননগর অফিস:প্রযুক্তি ও মানবতায় কল্যাণ ও সমতায়, আস্থা আজ সমাজসেবায়—এই প্রতিপাদ্যে চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলায় যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় সমাজসেবা দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে আজ শনিবার সকালে উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‌্যালি বের করা হয়। র‌্যালি শেষে উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জীবননগর উপজেলা সমাজসেবা অফিসার জাকির উদ্দিন মোড়ল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মকবুল হাসান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জীবননগর উপজেলা সহকারী সমাজসেবা কর্মকর্তা গিয়াস উদ্দিন। অতিথি হিসেবে উপস্থিত উপস্থিত জীবননগর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা পাভেল রানা, উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান মনির,
এছাড়া বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধি, সংস্থার প্রতিনিধি ও সুবিধাভোগীরা।
আলোচনা সভা শেষে ৫ জন প্রতিবন্ধীকে কার্ড এবং তিনজনকে কম্বল দেওয়া হয়।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
সর্বশেষ

ইয়াং টাইগার্স অনূর্ধ্ব–১৮ খুলনা বিভাগীয় পর্যায়ের ফাইনাল খেলা ও পুরষ্কার বিতরণী…

সর্বশেষ

সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রুহে মাগফেরাত কামনায় হাসাদাহ ইউনিয়ন কৃষকদলের…

সর্বশেষ

চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের উদ্যোগে বেগম খালেদা জিয়ার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায়…

সর্বশেষ

মেহেরপুরে নির্বাচনী আচরণবিধি নিশ্চিতকরণে মোবাইল কোর্ট ও গণভোটের প্রচার

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More