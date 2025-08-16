জীবননগরে নাশকতা মামলায় সাবেক ইউপি সদস্য গ্রেফতার

জীবননগর ব্যুরো: জীবননগর উপজেলায় নাশকতা মামলায় আন্দুলবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক সদস্য ও নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগ সমর্থক মো. মহাসীন আলীকে (৫০) গ্রেফতার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলা নিধিকু-ু গ্রামে অভিযান চালিয়ে জীবননগর থানা পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতার কৃত মহসিন ঐ গ্রামের আব্দুর রশিদের ছেলে। জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মামুন হোসেন বিশ্বাস জানান, ১৫ই আগস্টকে সামনে রেখে নাশকতা রোধে জীবননগর থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালানো হয়। ঐ অভিযানে নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগের ইউপি সদস্য মহসীনকে গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে জীবননগর থানার নাশকতা মামলা রয়েছে। গতকাল শুক্রবার তাকে আদালতের মাধ্যমে চুয়াডাঙ্গা জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।
