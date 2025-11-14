জীবননগরে মহিলা জামাতের নির্বাচনী সমাবেশ

জীবননগর ব্যুরো :চুয়াডাঙ্গা ২ আসনে জামায়াত ইসলামী মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট রুহুল আমিনের নির্বাচনী মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার সকাল ১০ টায় জীবননগর পাইলট হাইস্কুল মাঠে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী অ্যাডভোকেট রুহুল আমিন তিনি বলেন (ভিডিও বক্তব্য দিতে হবে)।
মহিলা জামাতের আঞ্চলিক সহকারি ফিরোজা ইয়াসমিন বিউটি অনুষ্ঠানে প্রধান মেহমান হিসেবে বক্তব্য রাখেন। উপজেলা বিভাগীয় সেক্রেটারি সুমাইয়া নূর সিদ্দিকার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে চুয়াডাঙ্গা জেলা জামাতের নায়েবে আমির মাওলানা আজিজুর রহমান, জেলা সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান জমাত ইসলামী নেতা সহকারি অধ্যাপক খলিলুর রহমান, নির্বাচনপরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব মাওলানা মহিউদ্দিন মাওলানা ইসরাইল হোসেন, জীবননগর উপজেলা আমির মাওলানা সাজেদুর রহমানসহ জেলা ও উপজেলা জামাত ইসলামী নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
