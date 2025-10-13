জীবননগর জুয়েলার্স সমিতির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত

জীবননগর ব্যুরো : বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন (বাজুস) জীবননগর উপজেলার নব-নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির অভিষেক ও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার ( ১৩ই অক্টোবর) দুপুরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার আল আমীন নিজ অফিস কক্ষে নব-নির্বাচিত কমিটির কর্মকর্তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান ।
এ উপলক্ষে মকছুদ সুপার মার্কেটে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আলামীন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, জীবননগর জুয়েলার্স সমিতির সকল ব্যবসায়ীবৃন্দ সুন্দর একটি নির্বাচনের মাধ্যমে তারা তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেছেন। আমরা চাই নির্বাচিত কমিটি সাধারণ ব্যবসায়ী ও ভোক্তাদের পাশে থাকবেন। স্বর্ণের গুণগত মান ওজন ঠিক রেখে ব্যবসা পরিচালনা করবেন। উপজেলা প্রশাসন আপনাদের সাথে আছে। যেকোনো ধরনের সুবিধা অসুবিধা হলে আমাকে আপনারা জানাবেন আমরা আপনাদের পাশে থাকবো।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ( তদন্ত) আতিয়ার রহমান , মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার আব্দুল জব্বার,উপজেলা জুয়েলার্স সমিতির নবনির্বাচিত সভাপতি আলহাজ্ব মোঃ আশাবুল হক,সাধারন সম্পাদক জুরাইজ রহমান জুনায়েদ ,সহ সভাপতি শ্রী নিমাই কুমার দে, সহ সাধারন সম্পাদক রাফিম হাসনাত সজিব,সাংগঠনিক সম্পাদক শ্রী পংকজ কুমার দত্ত,কোষাধ্যক্ষ শ্রী সাধন কুমার পাল ,প্রচার সম্পাদকমিকাইল হোসেন ,
সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সম্পাদক সাহিদ হোসেন ,নয়টি ওয়ার্ডের সদস্য বৃন্দ সহ সাধারণ জুয়েলার্স ব্যবসায়ী ও সাংবাদিকবৃন্দ।
নবনির্বাচিত কমিটির সভাপতি আশাবুল হক বলেন ,বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি বসুন্ধরা গ্রুপের এমডি সায়েম সোবহান আনবীর-এর নেতত্বে বাংলাদেশে আজ জুয়েলারি শিল্প ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। আমরা ‘মেইড ইন বাংলাদেশ’ নামে স্বর্ণশিল্পে আমদানীকারক দেশ থেকে রপ্তানী কারক দেশ হতে চাই। গার্মেন্টস শিল্পের মতো রপ্তানী আয়ের মাধ্যমে দেশের জিডিপিতে অবদান রাখতে চাই। জীবননগর জুয়েলারি ব্যবসায়ীকে আমরা বাজুসের ছায়াতলে এক ছাতার নিচে আনতে কাজ করে যাবো। ব্যবসায়ীদের স্বার্থ আমাদের কাছে অনেক বড়। তাই আমরা পরস্পরে হাতে হাত রেখে জীবননগর জুয়েলার্স কে এগিয়ে নিয়ে যেতে কাজ করব।
নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক জুরায়েজ রহমান জুনায়েদ বলেন,
সারাদেশে বাজুসকে একটি গতিশীল সংগঠনে পরিণত করতে সভাপতি সায়েম সোবহান আনভীরের নেতৃত্বে আমরা কাজ করে যাবো। আমরা স্বর্ণ ব্যবসায় অসৎ, চোরাকারবারি বন্ধ করতে চাই। এজন্য সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য আমরা সকল ব্যবসায়ী ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করে যাবো।
শপথ গ্রহণ শেষে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের উপস্থিতিতে ১৭ জন কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের ফুলেল শুভেচ্ছা ও ক্রেস্ট দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়।
উল্লেখ্য গত ২৩ শে আগস্ট বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি জীবননগর উপজেলা শাখার ত্রিবার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
অনুষ্ঠানটির সার্বিক সঞ্চালনা করেন আব্দুল্লাহ আল মামুন।
