জীবননগর নতুনপাড়ায় চোরাচালানী ব্যবসাকে কেন্দ্র করে পিতা-পুত্রকে কুপিয়ে জখম

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

জীবননগর ব্যুরো: জীবননগর উপজেলার নতুনপাড়ায় চোরাচালান ব্যবসাকে কেন্দ্র করে পিতা-পুত্রকে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করা হয়েছে। প্রতিপক্ষ সিন্ডিকেটের সদস্য বকুল বৃহস্পতিবার এ ঘটনা ঘটায় বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত জখম পিতা সাবলু ও ছেলে সাব্বিরকে জীবননগর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের নতুনপাড়া গ্রামের সাবলুর ছেলে সাব্বির ও সেলিমের ছেলে বকুল চোরাচালান সিন্ডিকেটের চিহ্নিত সদস্য। তারা ভিন্ন ভিন্ন সিন্ডিকেটের সদস্য হিসেবে ভারতে মাদক ও গোল্ড পাচার করে থাকে বলে কথিত রয়েছে। ভারতে চোরাচালানী পণ্য নিয়ে পাচার নিয়ে সাব্বিরের সাথে বকুলের বিরোধ বাধে। এ বিরোধকে কেন্দ্র করে বকুল সাব্বিরের ওপর হাসুয়া নিয়ে হামলা করে। হাসুয়ার কোপে সাব্বির রক্তাক্ত জখম হয়। আহত ছেলেকে রক্ষা করতে এসে এসময় সাব্বিরের পিতা সাবলুও বকুলের হাসুয়ার কোপে তার হাতের একটি আঙুল হারান। সাব্বিরের ঘাড়ে ১২টি সেলাই পড়েছে বলে জানা গেছে। রক্তাক্ত জখম সাব্বির ও সাবলুকে উদ্ধার করে জীবননগর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে থানাতে মামলা করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

