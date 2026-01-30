জীবননগর শহরের একাংশে বিদ্যুৎ থাকবে না শনিবার

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

জীবননগর ব্যুরো: শনিবার সকাল ৯টা হতে বিকেল ৫টা পর্যন্ত একটানা জীবননগর শহরের একাংশে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকবে। ফলে বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র-২ এর ৭ নম্বর ফিডারের আওতাধীন এলাকায় বৈদুতিক লাইন রক্ষনাবেক্ষন কাজ করা হবে।
মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির জীবননগর আঞ্চলিক অফিস সূত্রে জানা যায়, বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র-২ এর ৭ নম্বর ফিডারের আওতায় জীবননগর উপজেলার কালীগঞ্জ রোড, বন বিভাগ পাড়া, হাইস্কুলপাড়া, শাপলাকলি পাড়ার আংশিক, বিজিবি ক্যাম্প, পল্লী বিদ্যুৎ অফিস, বাঁকা-আশতলাপাড়া, সাথী অটো রাইচ মিল পর্যন্ত এলাকায় সকাল ৯টা হতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকবে। মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির জীবননগর আঞ্চলিক অফিসের ডিজিএম আব্দুল মাজেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। সাময়িক অসুবিধার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে।

