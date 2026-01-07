জীবননগর হাসাদাহে মমিন পুরে রাতের আধারে কৃষি জমির মাটি কেটে ভাটাসহ বিভিন্ন যায়গায় বিক্রি

হাসাদাহ প্রতিনিধিঃ জীবননগর উপজেলার হাসাদাহ ইউনিয়নের মমিনপুর মাঠে কৃষি জমি মাটি কেটে ভাটাসহ বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করছেন বাঁকা গ্রামের ট্রাক্টর চালক মিলনসহ তার সঙ্গীরা। জানা গেছে, জীবননগর উপজেলার হাসাদাহ ইউনিয়নের মাধবপুর বিসিকে এমপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়পাড়ার খবির তিনার ১৫ কাটা কৃষি জমি রয়েছে মমিনপুর মাঠে। ওই জমিতে বিভিন্ন ধরনের আবাদ খাট করেন, বর্তমান ওই জমিতে কলা গাছ রয়েছে। এমন অবস্থায় পাশ্ববর্তী ইউনিয়ন বাঁকা গ্রামের ট্রাক্টর চালক মিলন ওই জমির মালিক মাধবপুর বিসিকে এমপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়পাড়ার খবিরকে ৩০ হাজার টাকা লোভ দেখিয়ে মাটি কাটা শুরু করে। ওই কৃষি জমির পাশের কৃষকরা অভিযোগ করে বলেন, খবিরের জমির পাশে আমাদের আলুসহ বিভিন্ন ধরনের আবাদ খাট রয়েছে। ৩০ হাজার টাকার লোভে জমির তিন থেকে চার ফুট মাটি কেটে বিক্রি করছে। এবিষয়ে জমির মালিক খবির জানান, আমার মমিনপুর মাঠে ১৫ কাঠা জমি রয়েছে, জমিতে কমবেশি সব ধরনের আবাদ ঘাট হয়, এক দিকে একটু উচু এইজন্য জমি সোমান করার জন্য ১ থেকে ২ ফুট কাটবে এই মর্মে কথা হয় বাঁকা গ্রামের ট্রাক্টর চালক মিলনের সাথে। কিন্তু সে চালক প্রকৃতি ব্যক্তি, রাতে আধারে এসে বেশকিছু মাটিকাটা লেবার দিয়ে ৩ থেকে ৪ ফুট মাটি কেটে নিয়ে যাচ্ছে। এতো গভির না করতে আমি তাকে মাটিকাটা বন্ধ করতে বলি। কিন্তু সে, আমার কোন কথা সুনছেনা। এতে ভবিষ্যতে পাশের জমি ক্ষতি হতে পারে। দ্রুত মাটিকাটা বন্ধ ও ট্রাক্টর চালক মমিনকে আইনের আওতায় এনে শাস্তি ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য কৃষকরা জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করছে।
পূর্ববর্তী পোস্ট
জীবননগরে কুষ্ঠ রোগী প্রতিবন্ধী ও শীতার্তদের মাঝে ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশনের কম্বল বিতরণ
এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.