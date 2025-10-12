ঝিনাইদহে আত্মহত্যা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক সাইকেল র‌্যালি

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি:আত্মহত্যা প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধিতে ঝিনাইদহে সাইকেল র‌্যালি হয়েছে। ‘তারুণ্যের অগ্রযাত্রা’ নামের একটি সেচ্ছাসেবী সংগঠনের আয়োজনে রোববার সকালে সদর উপজেলার আব্দুর রউফ ডিগ্রি কলেজ মাঠ থেকে র‌্যালী বের করা হয়। র‌্যালীটি সদর উপজেলার সাধুহাটি ইউনিয়নের বিভিন্ন শিাপ্রতিষ্ঠান সফর ঘুরে চুয়াডাঙ্গা-ঝিনাইদহ মহাসড়ক প্রদণি শেষে মোহাম্মদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়। পরে সংপ্তি সমাবেশে ঝিনাইদহ প্রেসকাবের সাবেক সভাপতি আলাউদ্দীন আজাদ, সাধুহাটি ইউনিয়ন পরিষদের সচিব রমজান আলী, তারুণ্যের অগ্রযাত্রা সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা সাকিব মোহাম্মদ আল হাসানসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন। কর্মসূচীতে সাধুহাটি ইউনিয়নের বিভিন্ন শিাপ্রতিষ্ঠানের ১০০ শিাক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

